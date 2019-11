TikTok vuole risolvere il problema della cinesità diventando un po’ meno cinese

TikTok vuole fare sul serio in Europa : Il social network cinese di grande successo sta assumendo consulenti e dirigenti per adattarsi alle leggi comunitarie, e soprattutto per influenzarle

TikTok potrebbe sbarcare in Borsa. Ma prima vuole crescere all’estero : Photographer: Shiho Fukada/Bloomberg via Getty Images Tik Tok, la app cinese che permette di scambiare brevi video musicali con gli amici, punta a capitalizzare il successo. Per il Financial Times, la compagnia tecnologica ByteDance, proprietaria anche del popolare social network, avrebbe intenzione di quotarsi sulla piazza di Hong Kong nel primo trimestre dell’anno prossimo. Una notizia però smentita poche ore più tardi dalla stessa compagnia, ...