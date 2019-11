Sherlock 5 “potrebbe tornare” | ma quando? Parla Mark Gatiss

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L'attesa per5 sembra destinata ad allungarsi ancora. E non è neanche detto che la nuova stagione ci sarà: la popolarissima serie televisiva britannica creata da Steven Moffat eè stata trasmessa dal 2010 al 2017 da BBC One (in Italia è disponibile su Netflix) con grande successo di pubblico e critica, ma sembra essersi arenata dopo 12 episodi ed uno speciale cinematografico, a causa dei suoi lunghi tempi di produzione ma soprattutto dei tanti impegni dei suoi showrunner e degli attori protagonisti. La serie liberamente ispirata dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle e interpretata da Benedict Cumberbatch nei panni diHolmes e Martin Freeman in quelli di John Watson si è fermata alla sua quarta stagione nel 2017, preceduta da uno speciale ambientato nella Londra vittoriana dal titolo L'Abominevole Sposa, trasmesso nei cinema di tutto il mondo. Da ...

