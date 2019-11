Messina : esplosione deposito fuochi artificio - Vigili fuoco - 'tre morti e due feriti' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Sono tre le vittime accertate dell' esplosione del deposito di fuochi d' artificio avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Altre due persone, come riferiscono i Vigili del fuoco , sono rimaste ferite e trasportate con ustioni gravi a Palermo e Catania.

Messina - esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti e due dispersi. «Un boato - scene di panico» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...