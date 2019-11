La riforma che non piace a Salvini e Di Maio | senza che si capisca perché

Di Maio difende Conte sul Mes : "Inaccettabile una riforma che stritola l'Italia - ma il premier non ha firmato nulla" : Il premier “non ha firmato nulla”, e il vertice che i parlamentari M5s chiedono non è contro di lui, ma è giusto fare il punto. Luigi Di Maio interviene con un’intervista in apertura del Corriere sulla vicenda del meccanismo di stabilizzazione finanziaria europea: “Una riforma del Mes che stritola l’Italia non è fattibile”. E dopo le parole del leader dem Zingaretti che sollecitava ...

Perché la riforma del Mes è una potenziale pistola alla tempia dell'Italia : Qualcosa certamente non quadra se nel bel mezzo di una delicata sessione di bilancio Lega e Movimento 5 Stelle si trovano nuovamente sullo stesso fronte e attaccano congiuntamente il premier Giuseppe Conte. Ad alimentare da qualche giorno il dibattito politico, soprattutto per l’attivismo del Carroccio, è la riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità, anche noto come Fondo Salva-Stati) che in diversi consessi europei, a ...

Meccanismo europeo di stabilità - cosa prevede la bozza di riforma che può aprire la strada alla ristrutturazione del debito : La riforma del “fondo salva Stati” (Mes) creato nel 2011 durante la crisi dei debiti sovrani è finita all’improvviso al centro di una polemica politica sollevata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Che chiedono al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di chiarire se e quando sia stato firmato un accordo per cambiarlo “senza coinvolgere il Parlamento“. Le tappe della revisione, in realtà, sono note e dettagliate in ...

Claudio Borghi - il documento che incastra Conte : "L'Eurogruppo ha riferito che la riforma Mes va bene a tutti" : Claudio Borghi sul caso dell'accordo segreto tra Giuseppe Conte e l'Unione Europea va oltre le semplici indiscrezioni. Il deputato leghista ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che incastrerebbe il premier e confermerebbe quanto vociferato fino ad ora all'interno dei palazzi più el

I paletti che ancora frenano la riforma della giustizia : Una riunione della maggioranza con il ministro Bonafede era stata convocata giovedì scorso, poi l'incontro è stato rinviato. Ma il lavoro per cercare un'intesa sulla riforma della giustizia e sulla prescrizione continua, anche se le posizioni restano distanti. Cinque giorni fa il Partito democratico, secondo quanto si apprende, ha inviato al Guardasigilli in via informale una serie di proposte per accompagnare la riforma della ...

Rifiuti : Miccichè - ‘da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma’ (2) : (Adnkronos) – Al momento del voto finale al governatore Musumeci è mancato un solo voto a favore, mentre un voto di un deputato della maggioranza non è stato registrato. è bastato il voto contrario di un solo deputato quindi per fare saltare tutto. Miccichè ha seguito la seduta di ieri sera in tv, in diretta, dal suo letto, con la febbre alta. “Che mi è salita a 40 dopo avere assistito a quello spettacolo ...

Rifiuti : Miccichè - ‘da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma’ (3) : (Adnkronos) – Ma sul perché del voto segreto e dell’imboscata in aula, il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè allarga le braccia: “Io solitamente non faccio dietrologia, sono sincero, ma in questo caso viene facile farla – dice il Presidente dell’Ars – in un settore che è quello delle discariche, di Montante, forse bisognerebbe stare un po’ più attenti prima di fare battaglie tanto per. ...

Anche Ikea vittima del grande bluff di Bio-on. Urge una riforma dell’Aim in Borsa : Milano. C’è Anche una trattativa con Ikea – del valore di 55 milioni di euro e finora coperta da riservatezza – tra le circostanze di maggior rilievo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha individuato per inquadrare il profilo di Marco Astorri, il pa

Carlo Nordio boccia Bonafede e il carcere per gli evasori : "riforma disastrosa - perché non servirà a nulla" : La sua è una bocciatura totale. perché la riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che prevede il carcere per chi evade oltre 100mila euro, sarà "un disastro". Secondo Carlo Nordio "non produrrà effetti nella lotta all'evasione e al contempo ingolferà i tribunali". L'ex procuratore agg

Il Vaticano studia la riforma delle finanze. "Il Papa vuole unire i dicasteri che fanno investimenti" : Dopo la bufera delle ultime settimane, il Cardinale Turkson spiega: "Regole che valgono per tutti gli affari, più dialogo e cooperazione tra chi li gestisce". E all'Aif un ruolo vitale di controllo e coordinamento

Altro che “bomba atomica” la riforma Bonafede sulla prescrizione è inutile : Oggi è iniziata la settimana di agitazione indetta dall’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi) per protestare contro l’entrata in vigore, prevista il 1 gennaio 2020, della riforma Bonafede che abroga di fatto la prescrizione dopo una sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzio

Prescrizione : Ermini (Csm) - 'improcrastinabile riforma che riduca i tempi del processo' : Taormina (Messima), 18 ott. (Adnkronos) - "Voglio essere molto chiaro: abolire la Prescrizione, senza prima introdurre strumenti per rendere rapida e certa la durata dei processi, lo giudico un errore. Un errore che rischia di ricadere sulle spalle dei cittadini, perché alla fine saranno loro a paga