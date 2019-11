Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019), unità che appartiene adDefence and Space, ha siglato undi cooperazione nell’ambito della sicurezza informatica con il provider di servizi francese. Nell’ambito dell’ha selezionato la piattaforma di addestramento CyberRange diper migliorare la propria offerta di servizi. Dal 2015ha addestrato più di 15.000 dipendenti nel campo della sicurezza informatica. Con l’aggiunta della soluzione CyberRange al proprio portafoglio,sarà in grado di fornire ai propri clienti uno strumento che offre scenari di sicurezza informatica altamente realistici, che aumenteranno la precisione, la diversità e l’interattività delle sessioni di addestramento. La piattaforma consente di eseguire una simulazione live di un vero e proprio ambiente IT (Information Technology) o OT (Operational Technology) al fine di aiutare i ...

ttapr : Airbus CyberSecurity e ORSYS siglano un accordo finalizzato all’addestramento nella sicurezza informatica… -