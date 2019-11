Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Piove, governo ladro! La stagione delle piogge non dà tregua. L’unica cosa che possiamo fare è attrezzarci a dovere. Come? Scegliendo glipiù tecnologici, performe intelligenti per stare all’asciutto nonostante gli acquazzoni. Per un bagno di originalità anziché di, abbiamo selezionato i 10 sistemi più bizzarri e smart per proteggersi dal maltempo. Dai copri-scarpe in silicone alle calze in latex per indossare le sneakers mantenendo i piedi asciutti, le proposte sono tante. Cappello-ombrello, zaino con ombrello incorporato e parka per bicicletta sono solo alcune delle chicche che vi proponiamo nella gallery in alto. Sfogliatela per scoprire i migliori sistemiattualmente sul mercato. Non rimarrete a bocca asciutta. Anzi, sì. 10Wired.

MilanoCitExpo : 10 geniali accessori anti-pioggia #DipartimentoInnovazioneTecnologia -