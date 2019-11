Messi a Cavani | “Picchiarti? Quando vuoi!”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019) Dopo uno scontro di gioco durante Argentina-Uruguay, il Matador provoca la Pulce (“Vieni qui e battiti”). Ci è voluto l’intervento dei compagni di squadra per separare i due prima che arrivassero alle mani “Vieni qui e battiti“, urladopo uno scontro di gioco, durante l’amichevole di lusso giocata a Tel Aviv tra Argentina ed Uruguay, terminata 2-2 (col primo che sblocca il risultato al 34′ ed il secondo che chiude il tabellino al 92′ su rigore). La Pulce, come riporta il Corriere dello Sport, cade nella provocazione del Matador e perde le staffe, ripetendo più volte “vuoi!“. Soltanto il pronto intervento di molti componenti delle due Nazionali ha evitato che i due arrivassero alle mani. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Chiariello si interroga: “Dove sono i centrocampisti del ...

Julio59667322 : RT @DepalomitaOk: La Pulga vs Cavani ???????? ?????? ???? @afa @Argentina @TeamMessi #ElDiariodeLaPulga #ArgentinaUruguay #Messi #Cavani #Seleccion… - swigglaradio : Gros clash entre Lionel Messi et Edinson Cavani ! - infoitsport : Argentina-Uruguay, lite Messi-Cavani: divisi dai compagni -