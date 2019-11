Inter | anche con la Roma aperto il 3° anello a San Siro

Inter - non solo il Barcellona : su Skriniar ci sarebbe anche il Psg : Nelle ultime ore si era parlato di un possibile Interesse del Barcellona per Milan Skriniar, vista l'esigenza di rinforzare il reparto arretrato dato che bisogna trovare un sostituto all'altezza di Gerard Pique, prossimo ai trentatré anni. Esigenza che sembra avere anche il Paris Saint Germain visto che Thiago Silva, in scadenza di contratto, non è più giovanissimo, Marquinhos sembra essere stato spostato in cabina di regia mentre Kehrer e ...

Gori - Interruzione idrica : mancherà l'acqua a Saviano - Castellammare e Sant'Egidio : Attraverso la sezione 'avvisi all'utenza' del proprio portale web istituzionale, la società G.O.R.I. S.p.A. ha annunciato la temporanea sospensione idrica in due comuni della città metropolitana di Napoli (Saviano e Castellammare di Stabia) e uno della provincia di Salerno (Sant'Egidio del Monte Albino). Il momentaneo disservizio è dovuto a lavori programmati sulla rete della condotta idrica regionale e riguarderà alcune ore della giornata di ...

Inter - occhi su Lautaro Martinez : a giugno sarebbe pronto l'assalto del Manchester City : In queste ultime settimane si è parlato molto dei possibili acquisti che l'Inter potrebbe realizzare tra gennaio e giugno, con alcuni nomi molto importanti, su tutti quelli di Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham, e Federico Chiesa, valutato settanta milioni di euro dalla Fiorentina. La priorità per la società nerazzurra, però, sarà quella di non cedere i migliori elementi attualmente in rosa. E uno dei prospetti più importanti è ...

Non solo Mertens - anche Allan all’Inter. Il brasiliano contropartita per due nerazzurri : Stando alle recenti dichiarazioni di Luca Leoni, giornalista vicino alla sfera nerazzurra, a Radio Punto Nuovo, Mertens ed Allan potrebbero vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione Mertens ed Allan potrebbero lasciare il Napoli a giugno, destinazione la Milano nerazzurra. “All’Inter interessa Mertens, ma se ne parlerà a giugno. Forse ci sarà un precontratto. Allan? Al momento non ci sono riscontri ma ho letto di questo ...

Inter - non solo Mertens : Marotta sarebbe Interessato anche ad Allan : La situazione in casa Napoli continua ad essere incandescente. I risultati stentano ad arrivare con gli azzurri relegati al settimo posto in classifica, a ben cinque punti dalla zona Champions. Ruolino di marcia di gran lunga al di sotto delle aspettative visto che a inizio anno ci si aspettava che la squadra di Carlo Ancelotti potesse contendere il titolo alla Juventus con l'Inter terza incomodo. L'andamento della stagione, però, potrebbe ...

Bolivia - la senatrice Jeanine Anez nominata presidente ad Interim anche senza quorum in Parlamento. Morales : “Golpe subdolo” : La seconda vicepresidente del Senato, membro del partito di opposizione Unidad Democratica (Ud), Jeanine Anez, è stata nominata presidente ad interim della Bolivia, dopo la fuga in Messico del dimissionario Evo Morales, dopo le accuse di brogli durante le ultime elezioni presidenziali. A sceglierla sono stati i suoi compagni di partito in Parlamento e di altre formazioni d’opposizione. Una nomina che il leader del Movimento per il ...

Biscardi : ”Mertens all’Inter? Potrebbe sostituire Sanchez” : Biscardi: anche se mi sembrerebbe strano vedere Mertens all’Inter, che sta puntando giocatori giovani e italiani. La suggestione comunque c’è Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Biscardi -tra l’altro- ha parlato di alcuni rumors di mercato che prevedono Mertens all’Inter nella prossima stagione, di Davide Ancelotti, del Napoli e di ...

Inter - caccia all'esterno : nel mirino ci sarebbe anche Florenzi : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste molto probabilmente della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vogliono accontentare il proprio tecnico, Antonio Conte, che nel post partita del match di Champions League si è fatto sentire sottolineando come la rosa sia molto ristretta. L'allenatore ha fatto il confronto con altre squadre evidenziando come i nerazzurri siano andati subito in difficoltà con tre infortuni (Sensi, Sanchez e ...

I miracoli esistono anche nel calcio : forza Inter - credici! : L’incredibile sconfitta della squadra di Conte in casa del Dortmund ha seriamente complicato il cammino nerazzurro in Champions League, ma

“Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre…”. L’Intervista all’attaccante del Trani è imperdibile. Il filmato è già un cult : Fino a pochi giorni fa, il suo nome era conosciuto solo in Puglia. Antonio Picci è un attaccante del Trani che milita in Eccellenza pugliese, e qualche giorno fa, dopo un bel goal sul campo, ha parlato della sua rivincita in un’intervista a Telesveva (che gentilmente ci ha concesso il video). “Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre e ora sono già in doppia cifra” ha detto al cronista. In pochi giorni il filmato è uscito dai ...

Inter - ci sarebbe anche Borja Valero tra i giocatori sotto accusa di Conte : La sconfitta in Champions League subita contro il Borussia Dortmund continua a bruciare in casa Inter. Un ko pesante, visti i due gol di vantaggio a fine primo tempo, e soprattutto per la situazione di classifica nel girone che vede ora i nerazzurri costretti a vincere le ultime due partite, sperando nel successo del Barcellona contro il Borussia al Camp Nou nel prossimo turno. Nel post partita sono rimbombate le dichiarazioni del tecnico ...

Ascolti TV | Social Auditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...

PaperBoy - il giornale scritto Interamente da una redazione di disabili : “Diamo a questi ragazzi spazi anche per attività intellettuali” : E’ online dal 4 novembre il sito di PaperBoy, periodico edito dalla cooperativa sociale Il Villaggio di Esteban e realizzato quasi interamente da redattori con disabilità. Si tratta di una testata regolarmente registrata che permette di conseguire il tesserino e l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Vi lavorano venti redattori disabili in tutto, di cui quattro già pubblicisti e due lo diventeranno a metà mese. Gli ideatori del progetto ...

Inter - verso il Verona : Gagliardini ko - in forse anche Asamoah e D’Ambrosio : Inter-Verona deve essere la sfida della ripartenza. La rimonta subita a Dortmund rischia di lasciare il segno, ma tra i confini nazionali i nerazzurri hanno sempre saputo ripartire. Sabato alle 18 a San Siro arriva il Verona di Juric, squadra coriacea e in grande forma. La neopromossa veneta è nona in classifica con 15 punti ed è reduce da due successi in fila. Insomma la sensazione è che non sarà facile, ma di certo questa partita non può ...