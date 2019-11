Cuneo | scopre i ladri in casa e uno di loro la accoltella | ricoverata all’ospedale | è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Si è accorta che dentrosi erano introdotti deie quando li ha scoperti uno dei malviventi l’ha aggredita, colpendola con un coltello alla gola. Ora una donna di 54 anni, dipendente pubblica, si trovain gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Croce di. Un 26enne è stato fermato in un albergo della città piemontese: secondo la polizia stava preparando la fuga. La rapina in abitazione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Secondo una prima ricostruzione della questura, la banda era composta da tre: si sono introdotti nella villetta dopo aver forzato la finestra al piano terra. La 54enne è stata svegliata dai rumori e uno dei malviventi l’ha colpita. L'articoloine uno dilaall’ospedale, è grave. Un arresto in un albergo: “Stava ...

lavocedialba : Quando la 'Granda' si scopre piccola: la provincia di Cuneo è fra le più penalizzate d'Italia - TargatoCN : Quando la 'Granda' si scopre piccola: la provincia di Cuneo è fra le più penalizzate d'Italia -