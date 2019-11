Auchan-Conad | istruttoria Antitrust sull’acquisizione | “Può eliminare o ridurre in modo

Conad-Auchan : Pd - a pagare non siano i lavoratori - governo riapra confronto : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “L’operazione ‘Auchan – Conad’ non può essere pagata dai lavoratori. Per quello che è dato sapere anche alla luce dell’incontro avvenuto il 30 ottobre 2019 in sede ministeriale, il piano industriale presentato prefigura pesanti interventi sugli organici delle società coinvolte. Riteniamo sia necessario che venga al più presto riaperto il confronto in ambito aziendale e ...

Conad-Auchan - il piano cambia in corsa : cosa è successo al Mise : Mentre in tutta Italia andava in scena lo sciopero dei dipendenti dei supermercati, al ministero dello Sviluppo economico ha...

Conad - sciopero nazionale per Auchan e Sma : i sindacati chiedono chiarezza sulle condizioni della rete vendita : Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato per la giornata di mercoledì 30 ottobre uno sciopero nazionale che coinvolgerà 18mila lavoratori di Auchan e Sma. Le sigle chiedono a Conad, che le ha di recente acquistate, di fare chiarezza sulle sue effettive capacità di risollevare le sorti della rete vendita. “Solo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i ...

Supermercati Conad-Auchan - scioperano 18 mila dipendenti. VIDEO : Giornata cruciale per la vendita di Auchan a Conad e per i 18mila dipendenti del gruppo francese che lascia l’Italia. Dopo mesi di ritardi e caos, finalmente la nuova società Bdc Italia – con Conad al 51% e la lussemburghese Pop 18 Sarl – svela a governo e sindacati il piano industriale per i 279 punti vendita acquistati dai francesi con i marchi Simply e Sma. Il passaggio finora è avvenuto solo per 109 punti vendita e quindi solo 5.700 ...

Supermercati Conad-Auchan - scioperano i 18 mila dipendenti a rischio : Giornata cruciale per la vendita di Auchan a Conad e per i 18mila dipendenti del gruppo francese che lascia l’Italia. Dopo mesi di ritardi e caos, finalmente la nuova società Bdc Italia – con Conad al 51% e la lussemburghese Pop 18 Sarl – svela a governo e sindacati il piano industriale per i 279 punti vendita acquistati dai francesi con i marchi Simply e Sma. Il passaggio finora è avvenuto solo per 109 punti vendita e quindi solo 5.700 ...

Conad-Auchan - giornata di sciopero e presidi : a rischio oltre 12mila posti di lavoro : sciopero dei dipendenti di Auchan-Sma oggi, mercoledì 30 ottobre. La protesta è stata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs. Atteso un incontro al Mise per la vertenza che interessa i 18000 lavoratori dei supermercati a marchio Auchan e Sma che sono stati acquisiti da Conad nei mesi scorsi.Continua a leggere

Lavoro : vertenza Auchan-Conad - domani presidi lavoratori a Palermo e Catania : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Anche i lavoratori siciliani parteciperanno domani allo sciopero nazionale dei lavoratori Auchan-Conad. In concomitanza con il presidio a Roma dinanzi la sede del Mise, in cui è previsto un incontro fra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e società, presidi si te

Auchan e Conad - mercoledì 30 ottobre va in scena lo sciopero dei supermercati : Uno sciopero nazionale coinvolgerà i 18000 lavoratori dei supermercati Auchan e Sma acquisiti da Conad. I sindacati chiedono...

Gdo : primi cambi di insegna per ex rete Auchan - aperti 4 nuovi Conad : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Parte l’integrazione della ex rete Auchan dopo l'acquisizione di Conad delle attività italiane del gruppo della grande distribuzione. Da domani, i primi cambi di insegna: saranno operativi i primi quattro nuovi supermercati Conad a Pontevico e Bovezzo, in provincia di Br

Gdo : primi cambi di insegna per ex rete Auchan - aperti 4 nuovi Conad : Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Parte l’integrazione della ex rete Auchan dopo l’acquisizione di Conad delle attività italiane del gruppo della grande distribuzione. Da domani, i primi cambi di insegna: saranno operativi i primi quattro nuovi supermercati Conad a Pontevico e Bovezzo, in provincia di Brescia, a Latina e a Roma.“A tutti i lavoratori di questi punti vendita è assicurato il pieno rispetto e ...

Transizione da Auchan a Conad : a rischio due terzi dei lavoratori - indotto compreso : L'acquisizione di Auchan da parte del Gruppo Conad riguarda circa 18mila lavoratori, il cui destino è ancora incerto. La Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams) ha stimato che all'incirca 5.700 dipendenti della catena francese su 18mila sono stati inseriti nel passaggio del cambio aziendale. Dunque, solo una piccola fetta di impiegati ha ricevuto da parte di Conad delle garanzie stabili sulla continuità ...

Auchan-Conad - "rivoluzione" supermercati ad alta tensione : che cosa sta succedendo : Stato di agitazione dei lavoratori del gruppo Auchan. "È arrivato ad un punto di rottura il confronto tra le organizzazioni...