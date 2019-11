Gli Xbox Game Studios avranno un 2020 col botto? Quasi un videogioco in uscita ogni mese

Xbox One si aggiorna con miGliorie e novità – Arriva il November Update 2019 : Pochi giorni fa nel caso vi fosse sfuggito, Microsoft ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Xbox One, disponibile per tutte le versioni della console e giocatori, quindi anche per chi non è Insider. Scopriamo insieme le novità e migliorie introdotte. Nuovo aggiornamento per Xbox One Il nuovo aggiornamento introduce finalmente il supporto per la lingua italiana nel dettato. Da oggi se avete il Kinect o un Headset ...

Con Xbox Scarlett Microsoft non ripeterà Gli errori commessi al lancio di Xbox One : Microsoft sta pensando all'imminente next-gen e Phil Spencer, capo di Xbox, ricorda molto bene l'inizio di questa generazione di console ormai sul viale del tramonto. Microsoft, che aveva dominato la generazione precedente con Xbox 360, entrò in gara con una console più costosa, meno potente e con un messaggio confuso su DRM e il concetto di "proprietà".La società ha trascorso gli ultimi anni a correggere gli errori iniziali, ma ha ammesso che ...

Google Stadia : ecco i dettaGli sulla compatibilità con i controller PlayStation - Xbox e Nintendo : Google ha aggiornato le sue pagine di supporto su Stadia con i dettagli sui controller di terze parti compatibili con il servizio in arrivo.Al lancio, l'unico modo per giocare sui televisori è utilizzare Chromecast Ultra con il controller Stadia. Funziona tramite Wi-Fi e sfrutta così il pieno potenziale dell'accessorio first party collegandosi direttamente ai server Stadia. Sui telefoni Chrome e Pixel, è necessaria la connettività USB in quanto ...

Aaron Greenberg : l'Xbox Game Pass garantisce aGli sviluppatori assoluta libertà creativa : Un futuro in cui i giochi tripla A sono "infiniti" e costantemente aggiornati e progettati "in base a Google Trends" non è qualcosa che interessa a Microsoft. La società vuole dare potere ai creatori per costruire i tipi di giochi che vogliono creare, usando Game Pass come un sistema che elimina la pressione di specifici obiettivi di vendita. Invece del gioco come servizio, il suo sistema di distribuzione è il servizio, che consente ai creatori ...

L'Xbox Adaptive Controller è la miGlior cosa fatta da Microsoft neGli ultimi anni e il commovente video "Meet Spencer Allen" lo dimostra : L'Xbox Adaptive Controller di Microsoft è stato un immenso vantaggio per la community di giocatori diversamente abili, e un nuovo video chiamato "Meet Spencer Allen" è un promemoria dell'impatto positivo che il Controller è stato in grado di produrre per alcune persone.Come vediamo nel video clip, Spencer è stato in grado di utilizzare il Controller Adaptive come base per la creazione del proprio set gaming personalizzato. Personalizzato in base ...

Just Dance 2020 ha venduto meGlio su Wii che su PS4 o Xbox One nella sua settimana di lancio in UK : Il Wii di Nintendo ha ora 13 anni, ha avuto due successori che sono stati Wii U e Switch e ha persino chiuso completamente il suo store online. Nonostante tutto ciò, Ubisoft ha deciso di pubblicare il suo recente Just Dance 2020 sulla macchina, ed è abbastanza chiaro capire il perché.Il gioco è stato lanciato in tutto il mondo la scorsa settimana su Wii, così come sul trio di sistemi attuali: Switch, PS4 e Xbox One. Le più recenti classifiche ...

Nuovo aggiornamento per Gli Insider su Xbox One – Arriva il Sorprendimi! : Se siete membri del programma Preview su Xbox One ed avete attivo il canale o anello Alpha Skip Ahead, in queste ore avrete sicuramente ricevuto un Nuovo aggiornamento, a seguire vi riportiamo le novità. Nuovo aggiornamento per Xbox One L’aggiornamento come anticipato non è disponibile per tutti, non solo dovete essere membri del programma Preview ma è necessario che abbiate attivato il canale Skip Ahead. Una ...

Playtonic Games non entrerà a far parte deGli Xbox Game Studios e non sta sviluppando un nuovo Banjo-Kazooie : Ieri, era comparsa in rete la notizia che voleva Playtonic Games al lavoro su un nuovo gioco Banjo-Kazooie e nel mezzo di un processo di acquisizione da parte di Microsoft.Tuttavia, lo sviluppatore del franchise Yooka-Laylee ha da poco rilasciato una dichiarazione per smentire queste voci, sottolineando la sua volontà di rimanere indipendente nonostante tutti gli indizi indicassero qualcosa di diverso.Il team ha affermato che si trattava di ...

MiGliori giochi Xbox One -Classifica : Quali sono i Migliori giochi Xbox One? Abbiamo stilato per voi una lista in continuo aggiornamento, dei Migliori giochi del momento da noi provati e recensiti, scopriamoli insieme. Migliori giochi Xbox One Corse WRC8 WRC8 è un gioco dedicato al mondo del really e ideato dalla software house Bigben. All’interno del gioco partirete con un giro di prova che vi permetterà di imparare i comandi e di prendere ...

I videogiochi Xbox One sbarcano suGli smartphone Android : Foto: news.Xbox.com Dopo il rilascio dell’anteprima pubblica di ProjectX Cloud, il servizio innovativo che consente l’accesso ai titoli Xbox tramite cloud, Microsoft compie un ulteriore passo verso le esigenze dei suoi utenti rilasciando in anteprima un’interessante novità. Si tratta del servizio Console Streaming che permette di giocare ai titoli Xbox One direttamente dallo schermo dei dispositivi Android, a patto che siano ...

Surface e Xbox : il meGlio della tecnologia Microsoft per un Natale hi-tech : Microsoft Surface: eleganza e versatilità fuori dall’ordinario Surface Laptop 3: il laptop perfetto per ogni giorno Il nuovo Surface Laptop 3 da 15” è il compagno ideale per lo studio e il lavoro: il suo ampio display e il design sottile e leggero, uniti a una batteria dall’eccellente autonomia, si adattano a qualsiasi compito e a ogni ambiente di lavoro. Ma non è finita qui! Il processore AMD Ryzen e la scheda grafica dedicata Radeon RX ...

Batteria pad Xbox One : le miGliori da comprare : In questa guida vi spiegheremo come scegliere la miglior Batteria pad Xbox One perfetta per voi e quali sono i migliori modelli disponibili in commercio. Uno dei grandi problemi dei controller wireless è l’autonomia. I leggi di più...

Microsoft riporta un incremento record deGli iscritti Xbox Live : Ottime notizie per quanto riguarda Xbox Live, sembra infatti che il numero di iscritti al popolare servizio online di Microsoft sia aumentato drasticamente rispetto a qualche tempo fa.Lo scorso luglio i rapporti parlavano di un totale di 65 milioni di utenti attivi, tuttavia durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO Satya Nadella suggerisce che le cose sono cambiate in meglio:"Abbiamo visto un aumento del numero di utenti iscritti al ...

Xbox Game Pass Ultimate supera PlayStation Now ed è il servizio in abbonamento con i giochi miGliori? : I servizi in abbonamento negli ultimi anni hanno iniziato ad occupare un ruolo sempre più importante nell'industria videoludica e non si può negare che in futuro questo tipo di proposte possa rivelarsi centrale non solo per i colossi del settore (soprattutto Microsoft ci punta con estrema decisione) ma anche per i consumatori. Ma qual è effettivamente il servizio migliore a livello di pura e semplice qualità dei videogiochi proposti?OpenCritic, ...