Sinner trionfa a Ortisei | terzo titolo Challenger e top 80 Atp

Sinner trionfa al Next Gen di tennis - battuto De Minaur in finale : Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen Atp Finals, disputato sul veloce indoor dell'Allianz Cloud a Milano.

Next Gen ATP Finals – Sinner incassa la prima sconfitta : Humbert trionfa in 4 set : Primo ko per Sinner alle Next Gen ATP Finals: Humbert trionfa in 4 set E’ arrivata a Milano la prima sconfitta di Jannik Sinner alle Next Gen ATP Finals. Il tennista azzurro, già qualificato per le semifinali del prestigioso torneo dedicato ai giovani talenti, dove sfiderà Kecmanovic, ha ceduto oggi, nell’ultima sfida a gironi contor Humbert. Il francese ha trionfato dopo 4 set, aggiudicandosi il match col punteggio di 4-3, ...