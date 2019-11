Monumento dei caduti e ingresso villa comunale di Comiso

Ciclismo - quanti soldi hanno guadagnato i vincitori dei Grandi Giri e delle Classiche Monumento? Tutte le cifre : I ciclisti hanno due strade per fare crescere i propri conti correnti bancari: la prima è il classico stipendio garantito dalle proprie squadre e la seconda è quella di ottenere degli eccellenti risultati in gara in modo da accaparrarsi i vari premi messi in palio dagli organizzatori. Qualsiasi corsa ha un montepremi, più o meno alto a seconda dell’importanza dell’evento, e le migliaia di euro previste al traguardo mettono sempre ...