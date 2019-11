Libero | dopo la storia del proiettile Conte potrebbe dire addio?

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 17 novembre 2019) Fabrizio Biasin sua proposito della spiacevole, per essere blandi, situazione che si è venuta a creare a seguito delle minacce ricevute da Antonio, ha ricordato che in precedenza l’allenatore dell’Inter aveva rilasciato alcune dichiarazioni circa i suoi dubbi dell’essere tornato ad allenare in Italia «A volte mi chiedo “chi me lo ha fatto fare di tornare in Italia?”. Sarà sempre più difficile trasmettere valori positivi, sono in difficoltà, se continua così sono pronto abasta» Il suo riferimento era proprio agli eccessi che si erano verificati in occasione di Inter-Juventus. E adesso viene da chiedersi sel’episodio delricevuto alla sede dell’Internon possa davvero pensare di abbandonare l’Italia L'articololadel? ...

giornalettismo : Nuovo rinvio del processo ai presunti rapitori di #SilviaRomano. Uno dei 3 indagati, libero dopo aver pagato la cau… - Tg3web : Dopo 2 anni di prigione durante i quali ha visto salire al potere il giudice che lo aveva condannato accanto a Jair… - Frank_Mors : @LorenzoCorti1 @Libero_official Ne ero al corrente ma sono loro ad aver fatto questo collegamento nell'articolo, vi… -