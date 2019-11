Internet | grazie alla rete siamo connessi al virtuale | ma disconnessi dal reale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Nell’apoteosi delladell’propria dell’evo della “scomparsa delle lucciole”, come la appellava Pasolini, la comunicazione ipertrofica sostituisce la relazione, sempre più latitante e rarefatta. Quelle disseminate per lo spazio cosmico del web, infatti, non sono mai vere relazioni: figurano, nella migliore delle ipotesi, come promesse di relazione, che, per attuarsi, necessitano del rapportotra i “volti”, secondo la dinamica messa a tema da Lévinas. Favoriscono, in altri termini, i processi di isolazionismo individualistico e di privatizzazione dell’immaginario collettivo degli “incantati d” (riprendendo il titolo del libro di Carlo Formenti). Confermano la tendenza generale di un’epocaonista che aspira al moltiplicarsi delle relazioni fluide e, insieme, opera affinché esse mai si condensino in forme stabili. Nella pellicola del 2012 del regista ...

