NBA – Chris Paul elogia il talento di Danilo Gallinari | “è uno dei miei compagni

NBA – I Christmas Jumpers disponibili sul sito ufficiale : l’edizione 2019-2020 è ispirata al Pan di Zenzero [GALLERY] : I Christmas Jumpers disponibili sul tito ufficiale dell’NBA: l’edizione 2019-2020 è ispirata al pan di Zenzero Le feste non sarebbero al completo senza gli NBA Christmas Jumpers e la collezione di quest’anno è ispirata a Pan di Zenzero , usando i loghi delle squadre circondati da Pan di Zenzero e da caramelle di cannella in pieno spirito natalizio. I Jumpers sono adesso disponibili in esclusiva su NBAStore.eu con i colori di ...

Mercato NBA – Miami Heat su Chris Paul : interesse reciproco ma l’ostacolo è da 124 milioni! : I Miami Heat sondano il terreno per Chris Paul e incassano il suo gradimento: il contratto pesante però rappresenta un ostacolo non indifferente L’interesse dei Miami Heat per Chris Paul non è mai scemato. La franchigia della Florida aveva già sondato il terreno per CP3 quando vestiva la maglia dei Rockets e non ha intenzione di demordere ora che è passato ai Thunder. Del resto OKC, in pieno rebuilding dopo l’addio di Paul ...