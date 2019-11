Maltempo Roma | oltre 150 interventi dei vigili del fuoco

Maltempo Lazio - Leodori : “Danni importanti sul litorale romano” : Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, insieme alla consigliera regionale Marietta Tidei, ha effettuato un sopralluogo nelle località del litorale romano colpite duramente dall’eccezionale ondata di Maltempo. “Ho voluto verificare direttamente i danni provocati dalle mareggiate e dalle piogge fortissime che si sono abbattute in queste ore con grande intensità su alcune aree del Lazio e sul litorale romano in ...

Maltempo Lazio : danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo : A causa dell’interruzione per danni da Maltempo nella tratta Sant’Oreste – Catalano, in entrambe le direzioni di marcia, la programmazione dei treni sulla ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo è stata rivista e sono stati attivati bus navetta sostitutivi. L'articolo Maltempo Lazio: danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : 100 interventi vigili del fuoco a Roma e provincia : Sono circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore a Roma e in provincia a causa del Maltempo. La maggior parte delle segnalazioni, circa un 80% per caduta di alberi, per rami pericolanti, per tegole, per caduta di pali pubblici e per infiltrazioni d’acqua in appartamenti. Il restante 20% per soccorso ordinario. L'articolo Maltempo: 100 interventi vigili del fuoco a Roma e provincia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : alberi caduti e traffico in tilt nella Capitale : alberi caduti, allagamenti, disagi. E’ un venerdì nero per il traffico della Capitale. La circolazione stradale in città è rallentata in quasi tutti i quadranti. Agli oltre 150 interventi della polizia municipale si devono aggiungere i problemi dovuti al Maltempo che complicano gli spostamenti che portano al week-end. Intorno alle 20 – secondo le segnalazioni di ‘Luce Verde’ – in via del Fosso della Magliana si è ...

Maltempo Roma : oltre 150 interventi delle pattuglie della polizia locale : Ammontano ad oltre 150 gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale in seguito all’ondata di Maltempo, caratterizzata da forte vento e piogge intense, che sta colpendo la città in queste ore. Principali attività hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate da allagamenti, con chiusure temporanee delle vie quando necessario. Rafforzati i servizi di viabilità per agevolare il più possibile ...

Maltempo - Av Roma-Napoli : rallentamenti per un guasto tecnico : Dalle 15.35 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea AV Roma – Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione dei treni fra Ceccano e San Giovanni, probabilmente legato al Maltempo che sta interessando la zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. I treni alta velocità viaggiano sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con ritardi fino a 70 minuti. Quattro treni direttamente coinvolti ...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - disagi a scuole Civitavecchia Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - «si temono morti» Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - «si temono morti» Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme Maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Previsioni Meteo Roma : ultime ore di tregua ma sta arrivando un altro peggioramento - Maltempo da venerdì a domenica : Previsioni Meteo Roma – ultime 24 ore con tempo mediamente asciutto sulla Capitale, magari nubi irregolari diffuse e qualche addensamento occasionale, ma scarsi fenomeni associati o qualcuno debole e localizzato e non mancano anche schiarite. Proseguirà su questa falsariga per tutt’oggi, per la notte prossima fino a buona parte della mattinata di domani. Ma il tempo è destinato a cambiare in maniera più decisa, a causa di un nuovo ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Maltempo - coste allagate : danni in varie spiagge dalla Romagna all'Abruzzo : Si contano i danni sulle coste adriatiche di Romagna, Marche e Abruzzo: il Maltempo delle ultime ore ha allagato le coste di queste tre regioni che vivono anche di turismo. Sono spariti in una notte metri e metri di spiaggia. Diversi stabilimenti sono nuovamente in ginocchio, anche se chiusi, dopo una stagione ricca di momenti critici e di grandi problematiche. E' da sottolineare inoltre come gran parte d'Italia sia in ginocchio: da Venezia ...

Maltempo Roma - crolla albero vicino a Subiaco : disagi : Il Maltempo sta causando disagi anche vicino a Roma. Un grosso albero e’ crollato nel pomeriggio lungo via dei Monasteri, subito dopo Subiaco verso gli Altipiani di Arcinzo. Il grosso albero ha occupato l’intera sede stradale provocando l’interruzione della circolazione. Sono intervenuti carabinieri, polizia locale, personale del Comune, vigili del fuoco e volontari della protezione civile per ripristinare la viabilita’. ...