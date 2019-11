Hacker contro Sigfrido Ranucci Report Sottratti dati | violato account bancario

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Offensiva degli, conduttore di. “Hannoi mieiaziendali, cellulare, email,anagrafici, indirizzo, e mi è stato detto che glihanno agito da un paese dell’est europeo”. Il giornalista parla a Repubblica ed è sconcertato e inquieto per l’attacco informatico. “Non ho idea di chi abbia in mano tutti questisensibili e che uso voglia farne” prosegue, “ci sono i contatti con le fonti, le chat, le rubriche. Per altro, si tratta di utenze aziendali, dunque il mio telefono potrebbe essere diventato il ponte per entrare in altre utenze di un’azienda che fa informazione. La security della Rai si è immediatamente attivata”. Il conduttore didice di sentirsi “libero, ma un po’ più fragile”. Fnsi e ...

