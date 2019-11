Perché Nike non venderà più su Amazon

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019)dice addio ad, almeno per quanto riguarda la vendita dei suoi prodotti sulla piattaforma. Come riporta Bloomberg, il marchio di abbigliamento e accessori sportivi ha annunciato di voler interrompere la partnership con il colosso dell’ecommercevuole puntare su una maggiore autonomia per quanto riguarda le strategie di vendita online. La relazione trae la piattaforma era nata come progetto pilota nel 2017, quando il marchio sportivo aveva deciso che era giunto il momento di scendere a patti con il più importante sito di ecommerce per aumentare le vendite. Complice della scelta di abbandonarepotrebbe essere anche il cambio al vertice che sarà operativo dal 2020, e che vedrà l’ex di eBay, John Donahoe come nuovo amministratore delegato del marchio. “Come parte della volontà didi incrementare l’esperienza dei consumatori con una più diretta e ...

MafraLiga : @Nike_Oliveto @matteosalvinimi Perché sulla sua pagina Facebook mi ha bloccato la possibilità di commentare e non so più dove insultarlo! - VincenzoLombar1 : @SpudFNVPN Come ti spieghi questa ignoranza di ADL? Brand mai espanso(Nike-Adidas mai fatte entrare). Settore giova… - cece_nike : Dalla vita voglio solo che le @RBW_MAMAMOO cantino live Ten Nights perché sarebbe la stivalata in faccia definitiva… -