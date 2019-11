Oroscopo 16 novembre - classifica : Vergine poliedrico - umore flop per i Gemelli : Sabato 16 novembre troveremo la Luna ed il Nodo Lunare sull'orbita del Cancro mentre Marte stazionerà in Bilancia. Mercurio e il Sole saranno sui gradi dello Scorpione come Saturno e Plutone in Capricorno e Giove assieme a Venere che continueranno il loro transito nel segno del Sagittario. Infine Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Vergine e Sagittario, meno rosee invece per Scorpione ed ...

Previsioni astrali e classifica 15 novembre : spese extra per Vergine - Scorpione distratto : Venerdì 15 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Mercurio transiteranno in Scorpione. Marte permarrà sull'orbita della Bilancia, così come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno e Giove in Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile nel segno del Toro, mentre Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Leone ed Acquario, meno concilianti invece per ...

Oroscopo weekend dal 7 all'8 dicembre : Capricorno riflessivo - shopping per la Vergine : Nel fine settimana che va da sabato 7 a domenica 8 dicembre si respirerà la prima aria di festa del mese e, grazie proprio a questa atmosfera, molti dei segni zodiacali ritroveranno la serenità in famiglia oppure nella coppia come nel caso del Cancro, della Vergine e del Capricorno. Ancora malumori piuttosto ostici per i segni dei Gemelli e dell'Acquario, ma avranno di che distrarsi a dovere con divertimento e shopping. Di seguito, le previsioni ...

L'oroscopo di domani 14 novembre - predizioni da Ariete a Vergine : Gemelli volano - Leone ko : Saranno notizie belle o brutte quelle portate dalL'oroscopo di domani giovedì 14 novembre 2019? In questa sede a fare da metro di misura è l'Astrologia, applicata ai primi sei simboli zodiacali. Nella fattispecie andremo a mettere sotto analisi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro? Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 13 novembre : Capricorno prudente - Vergine distaccata : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì punta un riflettore sulla sensibilità lunare in Toro a stretto contatto con un rigore Saturniano che fa scintille. Il trigono astrale che si genera miscela fantasia a serietà, coinvolgendo in modo alquanto altalenante non solo Toro, ma anche Capricorno e Vergine. Se da un lato saranno accentuate la passionalità e le emozioni ardenti, dall'altro l'effetto saturniano schiaccia le sensazioni e raffredda ...

L'oroscopo di mercoledì 13 novembre : Plutone in quadratura a Scorpione - Vergine fortunata : Durante la giornata di mercoledì 13 novembre, gli influssi del Sole nel segno dello Scorpione, regaleranno ai nativi del segno momenti di piacere personale, con dei grandiosi risultati soprattutto nella sfera sentimentale, mentre il Cancro sarà ricco di vitalità. Il Capricorno cercherà di andare avanti con la propria vita, spinto da un allegro Plutone in buon aspetto, mentre Gemelli dovrà cercare di adattarsi ad una posizione lavorativa. Andiamo ...

Oroscopo del 13 novembre : Venere favorisce l'Ariete - polemica la Vergine : La seconda settimana del mese scorre veloce, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 13 novembre. Sarà una giornata migliore di quelle precedenti per l'Ariete, che potrà fare affidamento sulla protezione di Venere, ma anche per i Gemelli, grazie agli influssi positivi della Luna. polemica la Vergine. Ecco di seguito l'Oroscopo ...

L'oroscopo del 12 novembre : Vergine giù di tono - trasformazioni per la Bilancia : La nuova settimana ha da poco avuto inizio. Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, martedì 12 novembre? Sarà una giornata positiva per il Cancro, che dopo un inizio mese sottotono, potrà finalmente riscattarsi. Ma anche per la Bilancia, per la quale gli astri lasciano presagire delle novità e dei cambiamenti. Giù di tono la Vergine, ...

Previsioni astrologiche - classifica 13 novembre : Vergine spossata - Pesci distratti : Mercoledì 13 novembre troviamo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli mentre Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione, nel frattempo Giove e Venere saranno sui gradi del Sagittario. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli alla Bilancia e ai Gemelli, meno rosee, invece, per ...

L'oroscopo di domani 12 novembre da Ariete a Vergine : Cancro vola - Leone spera : L'oroscopo di domani martedì 12 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e l'astrologia applicata alla giornata di martedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con i sentimenti e le attività lavorative. La sfida quotidiana che ci attende prossimamente è quella coincidente con il secondo giorno della corrente settimana: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e ...

Oroscopo weekend dal 30 novembre al 1° dicembre : passione per Capricorno e Vergine : Nel fine settimana che va da sabato 30 novembre a domenica 1° dicembre l'Ariete e lo Scorpione avranno finalmente il relax che si meritano mentre i Gemelli e la Vergine avranno queste due giornate tutte per loro stessi. Il Sagittario dovrà riflettere sulle proprie conoscenze. Dall'altra parte i Pesci si riveleranno parecchio eccentrici e decisamente fuori dalle righe. A seguire, le previsioni degli astri del weekend per tutti i segni....Continua ...

Oroscopo 11 novembre : Vergine tenace - piccole rinunce per Sagittario : L'Oroscopo dell'11 novembre rivela cosa aspettarsi in questa giornata di inizio settimana. Coloro che appartengono al segno del Leone devono concentrarsi di più sull'amore; le persone dei Pesci, invece, devono schiarirsi le idee e incrementare le entrate. Nel dettaglio, le accurate previsioni degli astri della giornata di lunedì per i dodici segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questo inizio settimana non ...

Previsioni astrologiche 12 novembre : Vergine poliedrico - Acquario invidioso : Martedì 12 novembre, la Luna ed Urano stazioneranno nel segno del Toro mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Mercurio ed il Sole permarranno nell'orbita dello Scorpione come Giove e Venere che continueranno il loro moto in Sagittario. Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Vergine e Leone, meno concilianti ...

Astrologia della settimana dall'11 al 17 novembre : Vergine in recupero - Ariete di malumore : Una nuova settimana è alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni durante queste nuove giornate di novembre. Sarà una settimana interessante per la Vergine che, soprattutto in ambito lavorativo, potrà ricevere delle belle soddisfazioni. Recuperano il Cancro e il Toro, per i quali l'amore ricoprirà un ruolo di centrale importanza. Ecco qui di seguito ...