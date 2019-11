Tumore al seno | un vademecum per i caregiver | Dammi la mnao

Abbassa il colesterolo cattivo - glicemia e pressione alta : un prezioso alimento protegge anche dal Tumore del seno e della prostata : “Le più importanti sono la riduzione del rischio delle due malattie preponderanti che sono causa di mortalità come quelle cardiocircolatorie e neoplasie. Il Cardoncello agisce su due livelli: determina la riduzione del colesterolo cattivo e dei grassi, una riduzione della pressione, riduce i fenomeni di arteriosclerosi delle arterie coronarie, riduce il rischio di infarti e di ictus. Il Cardoncello contiene una serie di sostanze come il selenio ...

Rimini - per i medici è una cisti ma scopre che è un Tumore maligno al seno : morta 50enne : Dramma a Rimini, dove una donna di 50 anni, mamma di una bambina di 10, è morta per una diagnosi sbagliata: quella che per il medico era una cisti benigna al seno si è rivelata essere un tumore aggressivo con metastasi anche al cervello che l'ha uccisa nel giro di poche settimane. Aperta un'indagine per omicidio colposo: "Se fosse stato diagnosticato prima il cancro, si sarebbe potuta salvare".Continua a leggere

E’ stato scoperto un test che diagnostica cinque anni prima se avremo un Tumore al seno : A Glasgow si è tenuta la Conferenza annuale del National Cancer Research Institute per discutere la possibilità che la biopsia liquida a breve diventi reale. Lo studio è stato portato avanti dai ricercatori del Center of Excellence for Autoimmunity in Cancer (CEAC) che hanno proceduto in questo modo. E’ stato creato un confronto tra il sangue di 90 pazienti che presentavano un carcinoma mammario e 90 pazienti sane. Questo è stato fatto ...

Tumore al seno : un esame del sangue lo scopre con 5 anni di anticipo - prima dei sintomi clinici : E’ in corso la Conferenza annuale del National Cancer Research Institute: da Glasgow arriva un’importante scoperta relativa al Tumore al seno, ed in particolare alla possibilità di diagnosticarlo con 5 anni di anticipo, prima ancora che se ne manifestino i sintomi clinici. Il tutto grazie ad un esame del sangue, in grado di identificare la risposta immunitaria dell’organismo alle sostanze prodotte dalle cellule tumorali. I ...

Tumore al seno : “Poche donne sanno cosa fare se scoprono una lesione sospetta” : Ipsen S.p.A. in collaborazione con Europa Donna Italia ha lanciato la versione italiana del sito web EverydayWins®, il nuovo portale online che ha l’obiettivo di fornire alle donne affette da Tumore al seno informazioni sulla malattia e consigli utili per affrontare la quotidianità. Il portale è stato realizzato con la guida di un board scientifico, composto da oncologi, pazienti ed ex pazienti e raccoglie video testimonianze e consigli su ...

Tumore al seno : rimuovere il tatuaggio da radioterapia è possibile e aiuta le donne a non sentirsi più “malate” : L’intervento è andato bene, le cure mediche sono finalmente giunte al termine, dando i risultati sperati, e il Tumore è in remissione. Eppure un segno resta sulla pelle a ricordare la dolorosa esperienza vissuta: è il tatuaggio da radioterapia. Piccolo e apparentemente insignificante, può provocare in realtà un disagio profondo in molte donne operate di Tumore al seno che, osservandosi allo specchio, faticano a lasciarsi il passato alle spalle e ...

Salute - Tumore al seno : una donna su tre aspetta le cure di una Breast Unit : Quasi una paziente su tre riferisce di non essere stata curata in una Breast Unit, cioè in un Centro di senologia multidisciplinare. Né riceve le informazioni necessarie per poter scegliere con consapevolezza dove rivolgersi. A cinque anni dalla legge che stabilisce l’istituzione delle Breast Unit, un’indagine condotta dall’Istituto di Ricerca SWG fotografa per la prima volta lo scenario, riportato dalla voce delle pazienti stesse. La ricerca è ...

Mara Maionchi : Così ho scoperto del Tumore al seno : Sorridente, ironica e con la parolaccia giusta per ogni evenienza, Mara Maionchi è ancora una volta la star di X Factor, ma non dimentica uno dei periodi più difficili della sua vita: il momento in cui ha scoperto di avere un cancro al seno. Intervistata da Panorama, la Maionchi ha raccontato come scoprì il tumore. “Anni fa ha combattuto un cancro. Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno – ha iniziato a spiegare - . Mi spaventai molto, ...

Per curare il Tumore al seno senza chemio arriva il test genomico - gratuito in Lombardia : E’ arrivato in Lombardia un test genomico che evita di curarsi con la chemio quando si ha il tumore al seno. Il suo nome è Oncotype Dx. Questo test consente di capire se, in base al profilo molecolare del tumore, si può evitare la chemio. In Lombardia questo test sarà gratuito. Quando si ha un tumore al seno, per scongiurare il rischio di recideva è importante sottoporsi ad una terapia che coniuga la chemioterapia con la terapia ...

Dramma a Treviso - 39enne scopre Tumore al seno mentre è incinta : muore dopo il parto : Una donna di 39 anni di origine africana è morta ieri all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo aver dato alla luce il suo bambino: aveva scoperto a gravidanza inoltrata di avere un tumore al seno con metastasi diffuse, poi i medici, notando il peggiorare delle sue condizioni, le hanno praticato un cesareo per non far correre rischi al piccolo, che sta bene: "Fino alla fine ha lottato con grande coraggio".Continua a leggere

I limoni per insegnare alle donne a riconoscere il Tumore al seno : Una organizzazione no-profit, World Wide Breast Cancer ha ideato una campagna per allertare le donne e per insegnare alle stesse a guardarsi e a capire se c’è qualche evidenza fisica che possa riportare ad un tumore al seno. Questa campagna ha come oggetto i limoni che hanno diverse forme e caratteristiche , 12 per la precisione e che riportano a come il seno si presenta quando c’è un tumore. Purtroppo, il tumore al seno è una patologia ...

Entra in un museo e scopre di avere un Tumore al seno : l’incredibile storia di una donna viva per miracolo : Bal Gill è un donna fortunata. Nonostante abbia avuto un tumore, la sua fortuna è indiscutibile. Non aveva sintomi, non aveva avuto avvisaglie di sorta, ma aveva un cancro e se non fosse stato per un caso fortuito, probabilmente, se ne sarebbe accorta troppo tardi. Un giorno la donna è Entrata in un museo di Edimburgo e lì, grazie ad una termocamera, ha individuato da sola la massa tumorale. E’ accaduto lo scorso maggio quando Bal, 41enne, ...

Scopre il Tumore al seno grazie all'attrazione di un museo : "Mi ha cambiato la vita" : Ha scoperto di avere un tumore al seno grazie a un’attrazione turistica. È accaduto a Edimburgo al World of Illusions: la 41enne Bal Gill a maggio era andata a visitare il museo insieme alla sua famiglia. Come riporta la Bbc, passando nella stanza dove è posizionata la fotocamera termica, che grazie a differenti tonalità permette di vedere come cambino le immagini a seconda della temperatura corporea, Gill ha notato ...

Tumore al seno - donna scopre di essere malata grazie a una fotocamera termica in un museo : Una donna ha scoperto di avere un Tumore grazie ad un’attrazione in un museo. Bal Gil, questo il nome della protagonista della storia a lieto fine, dopo essere stata in una stanza con una fotocamera termica, le cui immagini cambiano colore a seconda della temperatura, ha notato che un seno aveva un colore diverso dall’altro, scoprendo dopo una visita che l’anomalia era dovuta al cancro. La vicenda è accaduta al museo World of ...