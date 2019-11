Milano | dodicenne non riesce a togliersi l’anello | intervengono i vigili del fuoco

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Un anello incastrato al dito che non voleva proprio saperne di uscire. Protagonista unadi, costretta ad andare al pronto soccorso per rimuoverlo. Una volta giunta nell’istituto clinico Città Studi di, nessuno è riuscito a sfilarlo e così è stato reso necessario l’intervento deidel. I pompieri hanno deciso di utilizzare un utensile elettrico per segare l’anello e liberare la mano della ragazza che è potuta così tornare a casa felice, seppur con un il dito medio gonfio e arrossato.

