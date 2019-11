Impeachment | al via la deposizione pubblica su Trump Parlano i primi due testimoni

Kievgate - al via la deposizione pubblica su Impeachment. Parlano i primi due testimoni : “Esisteva un canale decisionale irregolare” : L’America è incollata alla tv: è cominciata a Washington, alla Camera, la prima deposizione pubblica dell’indagine di impeachment sul presidente Donald Trump. In programma ci sono le deposizioni di fronte alla commissione di Intelligence dell’incaricato d’affari americano a Kiev, William Taylor, e del vice assistente segretario di Stato, George Kent. Ha cominciato quest’ultimo dicendo che fu “allarmato” dagli sforzi di ...

Impeachment - le deposizioni al Congresso dell’ambasciatore Usa alla Ue e dell’inviato in Ucraina minano la difesa di Trump : L’indagine di Impeachment sul presidente Donald Trump riserva un nuovo colpo di scena. L’ambasciatore Usa alla Ue Gordon Sondland ha deciso di cambiare la sua precedente testimonianza affermando di credere che gli aiuti militari americani all’Ucraina contro Mosca sarebbero stati “probabilmente” congelati se Kiev non avesse annunciato pubblicamente l’avvio di indagini contro i Biden. Una retromarcia, che mina la linea difensiva ...

Impeachment Trump - al via inchiesta ufficiale/ Presidente Usa 'caccia alle streghe!' : Impeachment Trump, via libera della Camera alla seconda inchiesta ufficiale. Il tycoon: 'caccia alle streghe!', Casa Bianca 'una vergogna'.

I democratici lanciano la sfida a Trump - via libera alla procedura d’Impeachment : Sì della Camera, nessun repubblicano a favore. Il presidente: la più grande caccia alle streghe della storia

Camera Usa avvia procedura Impeachment - ira Trump. Pelosi : “In gioco la democrazia” : La Camera del Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nella procedura di impeachment contro il presidente, Donald Trump, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire la procedura contro Bill Clinton, la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti ...

Donald Trump - via libera della Camera alla procedura di Impeachment : Si mette male per Donald Trump. È stata approvata con 232 "sì" la risoluzione per l’impeachment del presidente presentata oggi 31 ottobre alla Camera. I voti contrari sono stati 196 e nessun deputato repubblicano ha appoggiato la risoluzione che avvierà una nuova fase dell'inchiesta di impeachment,

Impeachment Trump taglia le prime teste - si dimette inviato Usa in Ucraina : L''Ucrainagate' miete la prima vittima. Si e' dimesso l'inviato speciale Usa in Ucraina, Kurt Volker, coinvolto nello scandalo che ha portato i democratici ad avviare un'inchiesta sul possibile Impeachment del presidente Donald Trump. Volker e' stato chiamato a deporre in Congresso giovedi' prossimo perche' e' stato menzionato nella denuncia della talpa dell'intelligence Usa come colui che avrebbe aiutato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

