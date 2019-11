Criticità centro anziani Portuense Garipoli-Rocca-Palma FdI | subito messa in sicurezza

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Dopo le ultime piogge di questi giorni molteplici leinfrastrutturali denunciate dai residenti all’interno del C.S.A (Sociale) Ciricillo in Via degli Irlandesi 47 a, così in una Valerio, Marcoe Federicorispettivamente già Capogruppo, Consigliere e Coordinatore di Fratelli d’Italia in Municipio XI Molteplici crepe, infiltrazioni d’acqua nelle pareti e un grande foro nel contro soffitto – continuano– stanno condizionando da giorni la piena agibilità degliall’interno della stessa struttura ed immobile. Inviata quindi una nota – concludono– alla Direzione Tecnica Municipio XI e Servizio manutenzione patrimonio immobili comunali al fine di predisporre e programmare quanto prima un consistente intervento diindelle ...

