Così Ilva rischia di trasformarsi nella Waterloo del M5s

Ex Ilva - polemica tra i conduttori di Radio24 e Lezzi (M5s). “Lei sta travisando su scudo penale”. “Se dite Così - partiamo male” : Scintille a 24 Mattino (Radio24) tra la senatrice del M5s, Barbara Lezzi, e i conduttori della trasmissione radiofonica, Maria Latella e Simone Spetia, sul caso ex Ilva e sul ritiro di ArcelorMittal. L’ex ministro per il Sud riepiloga le ragioni della decisione assunta dalla società franco-lussemburghese: “Lo ha ammesso la stessa ArcelorMittal nel ricorso presentato al Tribunale di Milano: di fatto, è incappata in diverse difficoltà ...

Barbara Lezzi - "Così è diventata l'anti-Di Maio". La ribelle "ha sempre creato problemi e ora sull'Ilva..." : Barbara Lezzi fa tremare i piani alti del Movimento 5 stelle e soprattutto Luigi Di Maio. "Ha sempre creato problemi, sin dall'inizio. Con la differenza che ora siamo al governo e i problemi hanno un prezzo", si sfogano i fedelissimi di Gigino. La senatrice pugliese, ex ministra per il Sud del gover

Ex Ilva - il grillino Nicola Morra : "La salviamo Così che problema c'è?" : Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, crede di sapere come risolvere l'emergenza Ilva in tempi brevi. In un intervento alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, il grillino non ha dubbi: "Ilva si può statalizzare. Che problema c'è?". E poi spiega la sua idea: "Acquisiamo temp

"Gli impianti ex Ilva al minimo. Così entro fine mese stop totale" : l'allarme della Uilm : “Il Governo parla di allarme rosso ma non ha una idea precisa di cosa fare. L’azienda, tenendo fede a quanto scritto nella lettera di recesso, sta portando gli impianti al minimo della capacità di marcia. In queste condizioni entro fine mese ci sarà lo stop totale, compreso l’Afo2. Bisogna intervenire presto”, è questo l’allarme, lanciato all’Ansa, dal segretario generale della Uilm di ...

Ex Ilva - Conte si schiera con M5S. Il Pd : Così l'azienda muore : Da mezzogiorno alle dieci di sera palazzo Chigi è rimasto blindato. Impenetrabile. Sospeso. Senza un solo comunicato, senza alcuna notizia ufficiale o ufficiosa. E poi, a notte, senza uno...

ILVA - WHIRLPOOL E PLASTIC TAX/ Così il Governo fa il gioco di Cina e Francia : Prima la vicenda WHIRLPOOL, poi quella relativa all'ex ILVA, con in mezzo la PLASTIC tax. Per il Governo c'è una 'questione industriale'

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono Così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Ex Ilva - la bomba sociale e ambientale che sei governi in 7 anni non hanno disinnescato : Così Taranto è di nuovo alla casella di partenza : Sette anni senza una soluzione. Sette anni inseguendo un modo per disinnescare la bomba sociale e ambientale dell’ormai ex Ilva di Taranto. Dal 2012 a oggi si sono susseguiti ben sei governi: da Monti ai due governi Conte passando per Letta, Renzi e Gentiloni. Tutti hanno provato – a colpi di decreto – a bilanciare diritto alla salute e salvaguardia del lavoro in una fabbrica che secondo quanto accertato dai periti dei tribunali ha ...