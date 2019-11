Chi è il sostituto procuratore e cosa fa nel procedimento penale

Empoli - esonerato BucChi : il sostituto è a sorpresa : “L’Empoli FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristian Bucchi ed i suoi collaboratori. Empoli FC porge al tecnico ed al suo staff i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Si comunica inoltre che la seduta di allenamento odierna sarà diretta dal tecnico della Primavera Antonio Buscè”. ...

Chef Rubio - dopo l’addio a Discovery ecco Chi sarà il suo sostituto nel programma “Camionisti in Trattoria” : lo chef Misha Sukyas : E’ finita tra chef Rubio e Discovery, addio che ha suscitato molta attenzione in virtù delle numerose polemiche social delle scorse settimane. Aspetto che, almeno ufficialmente, non avrebbe inciso sulla rottura con il gruppo americano. “Camionisti in trattoria” avrà però una quarta stagione, in onda su Nove e DMAX, anche senza Gabriele Rubini, vero nome dell’ex volto del docureality. Il suo sostituto sarà annunciato da ...

Genoa - panChina in discussione! Il possibile sostituto di Thiago Motta : Thiago Motta già verso l’esonero Questa sera al San Paolo il Genoa deve cercare di far bene, il suo tecnico Thiago Motta è già a rischio panchina, a tale riguardo, ecco quanto si legge dal portale del giornalista Pedullà: La sconfitta contro l’Udinese ha creato ancora più scontento in Preziosi, al quale non è piaciuta la gestione del tecnico nella gara contro i friulani. Quindi il match in casa del Napoli sarà delicato, il ...

PanChina Brescia - Corini esonerato dopo il ko con il Verona : Cellino ha già scelto il sostituto : Ufficializzato nella serata di ieri l’esonero di Corini, il presidente del Brescia è andato subito a caccia del sostituto Il pessimo avvio di campionato del Brescia è costato caro a Eugenio Corini, il presidente Cellino infatti ha deciso di esonerare il proprio allenatore, ufficializzando la propria scelta nella serata di ieri, dopo il ko con l’Hellas Verona. LaPresse/Gianfilippo Oggioni Già nel pomeriggio di domenica, il ...

Calciomercato - ribaltoni in panChina : il sostituto di Ibrahimovic e la cessione del Genoa : L’11^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, nel frattempo a tenere banco è sempre il Calciomercato con nuove trattative nelle ultime ore. Situazioni caldissime anche sul fronte allenatori con alcune panchine bollenti. Ecco tutte le novità nel dettaglio. MOURINHO – Mourinho all’Arsenal? Secondo il “Times”, la scorsa settimana lo Special One si sarebbe incontrato a cena con Raul ...

PanChina Brescia - Corini trema : il tecnico dei lombardi verso l’esonero - pronto il sostituto : trema la Panchina del Brescia, le Rondinelle subiscono un’altra sconfitta. A Verona, terzo stop di fila e quarta gara persa nelle ultime cinque, in cui la compagine lombarda ha messo dentro soltanto un punto. Dopo la promozione della scorsa stagione e una buona partenza, il terzultimo posto attuale fa suonare più di un campanello d’allarme e a rischiare più di tutti è l’allenatore. Con Cellino, si sa, non si va molto per ...

Probabili formazioni Serie A - 11^ giornata : scelto il sostituto di Fazio - Higuain Chiede spazio : Probabili formazioni Serie A – L’intensa settimana del massimo campionato italiano si chiude con il ricco weekend dell’11^ giornata. Dopo le importanti risposte del turno infrasettimanale, si scende nuovamente in campo a partire da domani. Il sabato è uno show con quasi tutte le big in campo. Si comincia alle 15 con Roma-Napoli, si prosegue alle 18 con Bologna-Inter e si finisce in serata con il derby Torino-Juventus. ...

PanChina Udinese - Tudor sulla graticola : già individuato l’eventuale sostituto : Panchina Udinese – E’ una situazione delicata in casa Udinese, la stagione del club bianconero può essere considerata ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Tudor si prepara per la partita della 10^ giornata del campionato di Serie A, sfida assolutamente da non fallire, di fronte però un osso durissimo, la Roma. L’Udinese dovrà disputare una partita coraggiosa e di qualità contro una squadra importante, i ...

PanChina Brescia – Clamoroso colpo di scena - Corini vicino all’esonero : Cellino ha già scelto il sostituto : Il presidente del Brescia non dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggi Corini con Prandelli La sconfitta subita dal Brescia sabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio Corini, vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Cellino infatti ha deciso di affidare la Panchina a Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di ...

RisChio paralisi per il Co.re.Com Abruzzo - ancora da nominare il sostituto del presidente Lucci : L'Aquila - Il presidente Lucci è decaduto dal Settembre scorso, dal quel dì, il CORECOM, pur avendo un dirigente e personale in grado di assolvere a tutti gli atti amministrativi, non ha ancora provveduto a liquidare i cittadini che hanno visto riconosciuti i propri diritti, né tantomeno informano delle risultanze delle istanze quei cittadini che tramite il Corecom le hanno inoltrate. Altra situazione difficile da comprendere ...

Manchester United - Solskjaer sempre in bilico : si pensa al sostituto e al mercato - ocChi anche in Italia : Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer resta appeso a un filo. La peggior partenza del Manchester United negli ultimi 30 anni ha messo in discussione la posizione del tecnico norvegese. Il 12esimo posto a +2 sulla zona retrocessione, le zero vittorie nelle ultime cinque partite non possono essere trascurati. Alla ripresa c’è la gara contro il Liverpool capolista a punteggio pieno all’Old Trafford ma potrebbero essere le successive ...

GIAMPAOLO ESONERATO - OGGI NUOVO ALLENATORE MILAN/ Pioli il sostituto - si Chiude : ALLENATORE MILAN, Pioli in pole davanti a Spalletti. La disamina di Compagnoni su GIAMPAOLO: "Boban non gli ha mai dato fiducia"

Sky - salta panChina in Serie A : individuato già un possibile sostituto : Sampdoria, Di Francesco è addio: in programma un incontro per definire il tutto, già individuato un possibile sostituto Inizio di stagione nero per la Sampdoria, ultima in classifica con soli tre punti all’attivo e anche ieri sconfitta sul campo dell’Hellas Verona. Stando a quanto riporta Sky, la panchina traballante di Eusebio Di Francesco, adesso è saltata in maniera defimitiva. In programma, per i prossimi giorni, un ...

PanChina Sampdoria - separazione con Di Francesco : è rebus per il sostituto : Panchina Sampdoria – E’ durata pochissimo l’avventura di Eusebio di Francesco sulla Panchina della Sampdoria, le parti hanno deciso consensualmente di separarsi dopo un avvio shock di stagione e l’ennesima sconfitta anche contro il Verona. Le parti si incontreranno nelle prossime ore per la definitiva rescissione del contratto, sarà risoluzione del contratto, accordo fondamentale per i blucerchiati per mettere sotto ...