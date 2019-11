Settantenne ucciso con una martellata in testa a Roma Il figlio confessa

Fonte : agi

(Di martedì 12 novembre 2019) Hato di aversuo padre il 40enne fermato dai poliziotti del commissariato Aurelio e dai colleghi della Squadra Mobile per l'omicidio di un 76enne ritrovato morto questo pomeriggio alle 17.49 nella sua azienda di via Soriso, in zona Aurelio, nella Capitale. L'anziano è stato assassinato con unaal capo. La vittima, secondo quanto si apprende, non era raggiungibile da questa mattina e la figlia aveva deciso di denunciare la sua scomparsa alla polizia. Sono iniziate immediatamente le ricerche che nell'arco della giornata hanno portato all'arresto del 40enne. Il fermato, secondo quanto si apprende, avrebbe diversi precedenti penali tra cui quello per truffa.

