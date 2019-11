LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 2-3 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | break dell’austriaco

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Diritto lungo di: resta ildi distanza. 40-30 Rovescio profondo di: lento il serbo a rispondere. 40-15 Ancora una battuta vincente del balcanico che ha rotto le corde. 30-0 Slice in rete in risposta dell’austriaco. 15-0 Buona prima del serbo. 1-3 Chiudeagevolmente al servizio restando avanti. 40-15 Spinge ancora l’austriaco: ottimo rovescio diagonale. 30-15 Nole prova a restare attaccato alla linea di fondo:però continua a spingere. 15-0 Buona prima dell’austriaco. 1-2 Un nervoso Nole, tiene il servizio, e resta in partita. 40-15 Palla corta di Nole su cui non arriva in maniera pronta il tennista austriaco. 15-15 Nole non trova il diritto da centro del campo. 0-2 CONFERMATO ILesce alla grande dal turno di servizio con grande maturità annullando 3 palle. AD-40 ...

