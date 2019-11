I tassi bassi spingono il mattone | ma ne contraggono il rendimento

Fmi : il debito mondiale sale al 226% del Pil. I tassi bassi alimentano i rischi : Continua inesorabile la crescita del debito, soprattutto nei Paesi emergenti. Le politiche monetarie espansive hanno salvato la crescita, ma spingono gli investitori a scelte rischiose.

Suicidi - in Italia uno dei tassi più bassi d’Europa. Ecco perché : L’Italia è agli ultimi posti della classifica europea. E, per una volta tanto, si tratta di una buona notizia. Il tasso di Suicidio (che a livello globale è la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni), nel nostro Paese, è pari a poco meno di 6 per 100 mila residenti: è in lenta, ma costante diminuzione negli anni ed è più basso della media europea, che è di circa 11. La quota di Suicidi è più alta fra gli anziani (arriva a 10,5) ed è 4 volte ...

Borsa - come puntare alla doppia cifra nell’era dei tassi bassi : Mentre il mercato dei bond è in bolla e le azioni sono care nel mercato ci sono delle nicchie che, statistiche alla mano, continuano a offrire rendimenti interessanti. come quella delle utilities con business anticiclico e totalmente regolamentato