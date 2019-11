Ghali | Certi incubi non ti lasciano Mio padre mi ha abbandonato | ma io non sono

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Novella Toloni Fuori con il suo ultimo brano "Flashback", il cantante rivive il dolore dell'abbandono delquando era piccolo e sui social si lascia andare a un pesante sfogoè tornato con il suo nuovo singolo "Flashback", brano che anticipa il suo secondo album in uscita nel 2020. L'artista italiano, 26 anni, esploso sul web come fenomeno delle nuove generazioni, ritorna dopo mesi di silenzio, portando (ancora una volta) il dolore della sua difficile infanzia nella sua musica. "Mionon c’è, se n’è andato via, ha pensato a sé, non è colpa mia", scrive nella canzone autobiografica, che con questo nuovo pezzo è tornato agli esordi. Nonostante lui abbia affermato di esser cosciente di essere stato "benedetto",non lo hanno, spingendolo a scrivere sui social parole forti: "Mi ero ripromesso di smettere di parlare di questi ...

