Bimbo lancia in mare un messaggio in bottiglia | dopo nove anni riceve una risposta

Oslo - ruba un’ambulanza e si lancia sui pedoni : feriti. Travolto anche un Bimbo sul passeggino : Un uomo ha rubato un’ambulanza e si è lanciato sulla folla nel centro di Oslo ferendo diverse persone. La polizia ha aperto il fuoco, riuscendo a bloccarlo e lo ha arrestato. Lo riferiscono i media locali. L’emittente pubblica Nrk ha riferito che varie persone sono state travolte dal mezzo, tra cui un bambino che si trovava in passeggino ed è stato ricoverato in ospedale. Citando testimoni, l’emittente ha affermato che la polizia ha sparato ...

Bimbo di 4 mesi trovato morto nella scarpata : “Lanciato e preso a bastonate dalla mamma” : Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. È accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva denunciato ai carabinieri ...

Lodi - il Bimbo caduto dal balcone. Angel : l’ho visto precipitare e mi sono lanciato nel vuoto per salvarlo : La testimonianza del ventenne che si è tuffato dal tetto di un furgone per prendere al volo il piccolo di 4 anni che ha riportato contusioni ma niente di grave. Curato al pronto soccorso anche l’«eroe» per caso

