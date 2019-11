Addio a Chris | la pecora da record che aveva 41 chili di lana

Superman è morto : Addio a Christopher Dennis - per trenta anni volto del supereroe sulla Hollywood Boulevard : Superman è morto a 52 anni . Si chiamava Christopher Dennis e per trent’ anni si è esibito vestendo i p anni del supereroe sulla Hollywood Boulevard , la celebre strada delle star di Los Angeles, lì dove è stata creata la Hollywood Walk of Fame. La sua somiglianza con Christopher Reeve, l’attore che interpretò il personaggio di Superman al cinema, unita alla passione per le gesta del supereroe volante lo avevano spinto a intraprendere ...

Christopher Eccleston - la verità sull’Addio a Doctor Who e perché ha rifiutato lo speciale per i 50 anni : Doveva esserci anche Christopher Eccleston nello speciale per i 50 anni del Doctor Who ma, come è noto, l'attore ha rifiutato e la serie ha cercato di rimediare, creando il War Doctor. Dopo aver raccontato della sua battaglia contro l'anoressia, Christopher Eccleston si toglie qualche altro sassolino nella scarpa parlando ancora una volta dello show britannico che lo ha reso celebre in tutto il mondo. La star ha partecipato alla prima ...