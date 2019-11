Nuovi colori per i Samsung Galaxy S11 | S10 Lite e Note 10 Lite assieme a un display tutto

Amazfit GTR e Amazfit Bip sono disponibili su Amazon in Nuovi colori : Huami ha reso disponibili nuove colorazioni per Amazfit Bip, che è in vendita nella tinta Rosso Cinabro al prezzo di € 69,99, e per Amazfit GTR da 42 mm che ora è disponibile nei colori Rosso Corallo e Bianco Chiaro di Luna al prezzo di € 139,00. L'articolo Amazfit GTR e Amazfit Bip sono disponibili su Amazon in nuovi colori proviene da TuttoAndroid.