Maltempo nel Lazio | forti piogge e allagamenti nel romano

Maltempo Toscana - tanta pioggia nel Pistoiese : torrenti gonfi - cede il tratto di un argine : Il Pistoiese, la scorsa notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d’acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni. Un tratto d’argine sul Fosso Impialla a Quarrata – già stabilizzato in sicurezza con intervento d’urgenza – ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento ...

Allerta Meteo Campania : ancora Maltempo nelle prossime ore : La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell’Allerta. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’attuale criticita’ (con scadenza alle 9 di domani mattina) fino alle 12 di domani (quindi di ulteriori 3 ore) estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e ...

Il tornado che all'alba diVenerdì 8 Novembre ha colpito Santa Marinella, sul litorale del Lazio, ha provocato gravi danni alle imbarcazioni a secco al porto. Le immagini testimoniano gli effetti del fenomeno meteo estremo: Tromba d'aria a Santa Marinella, i danni al porto [VIDEO]

Meteo : il Maltempo si sposta al sud - tanti rovesci nel pomeriggio : Dopo aver interessato il nord, il maltempo si sta rapidamente spostando al sud dove persisterà per gran parte della giornata. Dal satellite il fronte instabile è ben evidente e tenderà ad...

Maltempo - neve sulle Alpi e in Appennino - spettacolo bianco nel Cadore e Cortina : La nuova perturbazione giunta sul centro-nord Italia sta portando non solo piogge su vasta scala ma anche la tanto attesa neve sui monti, come legittimo che sia nel cuore dell'autunno. Il Maltempo...

Una tromba d'aria ha colpito stanotte Santa Marinella, sul litorale settentrionale di Roma. Dopo il tornado di ieri a Genova, oggi un episodio analogo ha colpito nelle prime ore della giornata la nota località balneare romana e laziale, provocando gravi danni alle imbarcazioni che erano sugli stalli e si sono ritrovate capovolte. Al porto stanno lavorando i sommozzatori. Ingenti i danni.

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Italia nella morsa del Maltempo - il bollettino fino al 14 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria con piogge e temporali sui settori settentrionali e sulla Liguria, localmente intensi sulla Liguria di levante, in miglioramento verso sera con ampie schiarite salvo locali piovaschi sul Piemonte e Liguria orientale; cielo molto ...

Che tempo farà domani, venerdì 8 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l'ondata di maltempo sull'Italia, con neve al Nord e temporali con grandine e fulmini al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 15 regioni. Temperature in discesa, la situazione peggiora ancora nel weekend.

A causa della caduta di massi, la Provincia di Benevento ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale che collega Cerreto Sannita a Cusano Mutri, determinando l'isolamento di quest'ultimo Comune. La chiusura dell'unica arteria di collegamento costringe a percorrere percorsi alternativi con grandi disagi per la popolazione.

Maltempo Campania : nel Salernitano nuove evacuazioni e stop ai treni : Ancora famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni nel Salernitano a causa del Maltempo. Dopo Siano e Nocera Inferiore, questo pomeriggio, il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ha firmato un’ordinanza di sgombero ‘ad horas’ per la popolazione residente nella zona a confine con Tramonti, alle pendici del monte Finestra. Le località interessate dall’evacuazione sono Contrapone, San Martino, Pella, ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Un cavallo è stato soccorso questa mattina dai Vigili del fuoco in località Le Corti, nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze). L'animale, di 39 anni, era uscito dalla sua stalla ed era scivolato rimanendo bloccato nel fango formatosi a causa della pioggia caduta in nottata. A liberarlo sono stati i pompieri in collaborazione con personale veterinario. Le operazioni sono durate alcune ore.

Maltempo - alluvione nel Cesenate : danni ingenti a strade e case : “Stiamo registrando danni diffusi su tutta la rete stradale e anche molte abitazioni sono state colpite dal Maltempo. In particolare ci sono frane di medie dimensioni e una serie numerosa di smottamenti che impediscono il traffico”. Lo dice Marco Baccini, sindaco di San Piero in Bagno, nell’entroterra Cesenate, a seguito delle piogge copiose cadute nelle scorse ore in zona. Anche oggi prosegue il lavoro di tecnici e operai del ...

Previsioni meteo : altra ondata di Maltempo nel week-end e calo delle temperature : Previsioni meteo - Si sta confermando un novembre piovoso e soprattutto più fresco, in linea con quel che dovrebbe essere l'autunno sull'Italia. Il caldo e siccitoso mese d'ottobre sembra un lontano...