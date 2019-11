Libano | donne in piazza per chiedere i loro diritti

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Stanno combattendo per affermare i: lelibanesi, durante le proteste contro un governo indifferente ai problemi reali del Paese, che hanno portato alle dimissioni di Saad Hariri, hanno bloccato le strade e vogliono dire lasul futuro politico dellanazione. Oltre a criticare la piaga della corruzione politica, che sta distruggendo l’economia del paese e il tessuto sociale, e rendendo i cittadini sempre più poveri, lechiedono piùanche per se stesse. Inle molestie sessuali non sono legalmente definite e punite secondo gli standard internazionali. Inoltre, tutte le leggi che riguardano il matrimonio, il divorzio e la custodia dei figli favoriscono sempre gli uomini. Le libanesi sono scese nelle strade di Beirut gridando: «idellenon sono una nota in calce». Come ha spiegato Rand Hammoud, attivista per iumani, al ...

SilviDag : il fatto che le donne di ogni confessione si siano alleate per chiedere una svolta epocale che farebbe saltare un q… - Ladynomics : In Libano le donne si ribellano e fanno la rivoluzione, in un paese in cui i loro diritti non sono (ancora?) rispet… - insideoverita : In Libano la protesta guarda anche all’ambiente e alle donne -