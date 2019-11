Lamorgese | Mi dispiace essere un' ossessione per Salvini

Fonte : blogo

(Di lunedì 11 novembre 2019) "Miche io sia diventata unapere i suoi ex sottosegretari, miche abbia questa mania quotidiana". Così la Ministra Lucianaha commentato le continue critiche che piovono sul suo operato da parte die degli altri leghisti. La Ministra ha anche rivendicato la sua lunga esperienza ed il lavoro svolto insieme ai suoi collaboratori al Ministero, che poi sono gli stessi sui quali poteva contare: "Sono 40 anni che sono al ministero e credo di saper leggere i numeri. Tra l'altro la mia squadra è invariata, funzionava con lui, funziona anche con me".Matteo, in realtà, in un primo momento non riservò critiche particolari alla, che il governo gialloverde nominò anche al Consiglio di Stato dopo il pensionamento da prefetta. È stato il tema legato agli sbarchi ad aver portato ad un inasprimento dei rapporti anche ...

