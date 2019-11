La manovra non contribuisce a superare le incertezze | i rilievi della Corte

manovra - Gualtieri : non sarà snaturata : 12.54 "Sono fiducioso che la Manovra sarà approvata senza snaturarne l'impianto superando le criticità e sarà stato un risultato quasi miracoloso".Lo ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri a un incontro dell'Huffington Post."Sapevamo che era una Manovra in emergenza per evitare l'aumento dell'Iva e che c' era uno scoglio di finanza pubblica che ha generato la crisi di governo dell'estate scorsa". Sull'Ilva,dice: tutti i costi di un ...

Governo - Orlando attacca Conte : «Così non si dura - sulla manovra sbaglia anche il premier» : Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, siete esasperati da Matteo Renzi e Luigi Di Maio? Fino a che punto? Siamo alla vigilia di una crisi di Governo? «No, semplicemente siamo preoccupati. Il...

Moscovici : la manovra non sarà respinta : 13.41 Parlando dell'Italia, il commissario agli Affari Economici Moscovici dice che "stavolta non ci sarà né il respingimento della Manovra, né l'apertura di una procedura" per debito eccessivo. "Non abbiamo due pesi e due misure" rispetto all'anno scorso. Ma "lo scambio di lettere quest'anno si è avuto in un altro spirito, con un altro approccio. E il dibattito sul Bilancio non si può paragonare",ha spiegato Moscovici. "Il patto di stabilità ...

L'Italia frena ancora - ma Bruxelles non disturba il manovratore : Nei fogli della Commissione Ue il Pil italiano è previsto in crescita solo dello 0,1 per cento nel 2019, stima invariata rispetto alle previsioni di luglio. E fin qui Bruxelles e Roma sono d’accordo. L’anno prossimo però, secondo le previsioni economiche europee d’autunno, che verranno presentate domani, la crescita si fermerà allo 0,4 per cento, rispetto alla precedente stima dello 0,7 per cento. ...

Lorenzo Fioramonti contro Pd e Cinque Stelle : "Non sono stato coinvolto nel dibattito sulla manovra" : «Non sono stato coinvolto. Non è normale». Lorenzo Fioramonti, il ministro grillino dell' Istruzione e della Ricerca, punta i pugni sul tavolo perché, dice, «nessuno mi ha detto niente». In pratica, il primo caso di ministro all' insaputa del suo governo, tanto più all' interno della compagine penta

I gestori di carte sulla manovra : "Non ci sono margini per ridurre le commissioni" : I principali responsabili italiani dei circuiti dei pagamenti Bancomat, Visa, Mastercard e American Express sono tutti d’accordo: non ci sono margini per ridurre i costi delle commissioni per i pagamenti con carte. Infatti l’industria è già efficiente e ha ridotto i costi anche a seguito delle novità regolatorie. Questo è stato spiegato in occasione dell’audizione presso la commissione Finanze ...

manovra : Conte - ‘non è e non sarà delle tasse’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Fonti vicini al premier Giuseppe Conte, descrivono un presidente del Consiglio “fortemente deciso” a contrastare il tentativo di far passare questa come la ‘Manovra delle tasse’. “è una Manovra che ha evitato il già programmato aumento dell’Iva per 23 miliardi, che avrebbe avuto un impatto negativo su consumi e su tutte le famiglie. La realtà è che la Manovra è fortemente ...

manovra : Confcommercio - discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve problemi : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve certo i problemi strutturali del commercio”. Cosi Enrico Postacchini membro di giunta di Confcommercio delegato alle politiche commerciali sul tema delle aperture domenicali. “Servono – continua – politiche attive per ridare fiato ad un settore che ha bisogno di strumenti nuovi e innovativi, serve modificare la disciplina ...

CAOS GOVERNO/ Oddati - Pd - : Renzi - se la manovra non ti piace si torna al voto : Il Pd si prepara ad una fase costituente e chiede collaborazione agli alleati. Se no si torna al voto. Le alleanze nelle Regioni? Una partita ancora aperta

manovra - Zingaretti avverte : “Basta furbizie e piccolezze - non regaliamo Italia alle destre” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, rivolge un appello agli alleati di governo sulla Manovra: "Stop furbizie, ipocrisie, sgambetti, litigi, piccolezze. Ora è tempo di credibilità per ricostruire fiducia e speranza". L'avvertimento è chiaro: "L'incertezza quotidiana è il modo migliore per regalare l'Italia alle destre".Continua a leggere

manovra - Zanetti : “Stretta fiscale su auto aziendali? Norma stupida. Nel governo Renzi vaccate così clamorose non le abbiamo fatte” : “La misura sulla tassazione delle auto aziendali? Durante la mia esperienza di viceministro dell’Economia nel governo Renzi, devo dire che il ministro Padoan un pochino ascoltava e per fortuna Renzi ascoltava un po’ di più il sottoscritto. Quindi, anche se non abbiamo fatto tutto perfettamente, vaccate così clamorose ce le siamo risparmiate“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da ...

manovra : Pd - ‘ascoltare Gualtieri - non fare opposizione al posto di Salvini’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Ha ragione il ministro Gualtieri, tutta la maggioranza dovrebbe raccogliere il suo invito evitando di parlare in maniera distorta di qualcosa che nei fatti non esiste. Lasciamo l’opposizione a Salvini”. Così Pietro Bussolati, della segreteria nazionale Pd.“La Manovra approvata e condivisa – prosegue l’esponente dem – nel suo impianto generale da tutta la ...

manovra - Di Maio blinda la plastic tax : “Dibattito surreale - l’ambiente non si salva a parole” : La plastic tax non si tocca, per il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. "Vedo che è nato un dibattito surreale sulla plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro", afferma in un post su Facebook in cui spiega che non ci saranno passi indietro sulla tassa sugli imballaggi di plastica trattandosi di una norma a tutela dell'ambiente.Continua a leggere

manovra : Bernini - ‘Bonaccini critica governo tasse? Ridiamo per non piangere’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Avevamo detto e ripetuto in ogni sede che il governo giallorosso sarebbe stato il governo delle tasse. Ora sembra accorgersene perfino Stefano Bonaccini, governatore uscente dell’Emilia Romagna, che oggi critica fortemente i contenuti di una Manovra affossa-Italia e l’ondata di tasse che si abbatterà sul Paese e sulla nostra Regione, terra di grandi eccellenze produttive, destinata a ...