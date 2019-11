Calciomercato | i colpi per Conte possono arrivare dall’estero | occhi in casa delle big

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Campionati fermi per gli impegninazionali. E allora si intensificano i contatti per la sessione invernale di. Unasquadre che andrà a rinforzarsi sarà l’Inter di Antonio. Il tecnico si è lamentato pubblicamentepoche alternative in organico. Marotta è già all’opera per cercare i giusti tasselli da regalare all’allenatore salentino. Stando alle dichiarazioni del procuratore Claudio Pasqualin a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento saranno due i principali obiettivi: Vidal e Giroud. Queste le parole dell’agente: “L’Inter? Per l’inopinato lamento e grido di dolore di, sarà molto attiva. Il club potrebbe regalargli un altro attaccante da affiancare a Lukuku, Martinez ed Esposito, e sta facendo seriamente un pensiero a Giroud, nazionale francese in scadenza a giugno che ha già allenato nel ...

CalcioWeb : #Calciomercato, le ultime indiscrezioni ?? due colpi per l'#Inter, occhio a #Juve e #Milan ?? - nerazzurriamo : Speciale calciomercato Ecco tutti i colpi dell'Inter possibili e non vi spiego anche i perché - infoitsport : Calciomercato Inter, Marotta pigliatutto: due nuovi colpi per Conte -