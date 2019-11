Atp Finals 2019 oggi in tv | orari | programma | streaming e calendario delle partite 11

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) Si giocheranno, lunedì 11 novembre, altri quattro match, due di singolare e due di doppio, alle ATPdi Londra, in Inghilterra: scenderanno in campo il Gruppo Max Mirnyi per quel che riguarda il torneo di doppio ed il Gruppo Andre Agassi nel torneo di singolare. Le quattro sfide saranno visibili in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena ed insu SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di entrambi i singolari, infine SuperTennis trasmetterà in tv i due doppi. Di seguito ilsfide di, lunedì 11 novembre, con la prima sfida che inizierà alle ore 13.00 italiane. COME SEGUIRE LIVE LE ATPLunedì 11 novembre Ore 13.00 italiane Kevin Krawietz/Andreas Mies-Jean-Julien Rojer/Horia Tecau non primaore 15.00 italiane Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas Ore 19.00 italiane Juan Sebastian Cabal/Robert Farah-Pierre-Hugues ...

SkySport : ?? #AtpFinals ? #Berrettini, comincia il sogno ? ???? #Djokovic ?? #Berrettini ???? ?? Su Sky Sport Uno #SkyTennis… - Eurosport_IT : ESORDIO AMARO PER BERRETTINI! Djokovic non dà scampo all'azzurro nel primo match delle Atp Finals ???? #ATPFinals - Eurosport_IT : FEDERER SI ARRENDE A THIEM! ?? Nell'esordio alle ATP Finals vince l'austriaco in due set (7-5, 7-5), prestazione po… -