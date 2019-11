Il Napoli di Ancelotti è a rimasto a metà strada

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Ilha problemi offensivi Quando Carlo, un anno fa, ha iniziato a schierare ilcon un centrocampo a due, ha fatto una scelta chiara. La sua squadra avrebbe dovuto attaccare soprattutto in verticale e in ampiezza, portando in avanti due uomini su entrambe le fasce (l’esterno basso e l’esterno alto). In alcune partite, ilè riuscito a mostrare questa dinamica. Ieri sera contro il Genoa, e in questa prima fase negativa di stagione, la squadra azzurra ha fatto fatica a concretizzare questo meccanismo offensivo. A cascata, tutto il progetto tattico diventa inefficace, perché basta pochissimo per disinnescare la fase d’attacco del. Thiago Motta, ieri sera, ci è riuscito con pochissimi accorgimenti: possesso palla esasperato fin dalla prima costruzione (il dato finale vede il Genoa avanti al 58%), grazie al movimento del regista (Schöne) ...

