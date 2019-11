Havertz Juventus | contatti avviati | Paratici piomba sul talento tedesco

Havertz Juventus - Paratici pronto all’assalto : contatti tra le due società : Havertz Juventus – Mentre una Juve in campo continua la striscia di imbattibilità, fuori dal campo Paratici si sta già muovendo in chiave mercato. Il dirigente bianconero è da tempo all’opera per regalare a Maurizio Sarri un altro colpo alla Ronaldo o De Ligt. Il calciomercato della Juventus continua a essere aperto e in continuo fermento. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un rinforzo soprattutto in mediana. Uno dei nomi caldi ...

Havertz Juventus – La pausa dedicata alle nazionali è da sempre un buon motivo per prendere appunti in ottica mercato: la Juventus non si è fatta trovare impreparata in tal senso. Infatti come riportato da 'Tuttosport', ha osservato con attenzione le prestazioni di Kai Havertz con la Germania nei match contro Olanda e Irlanda del Nord. Havertz Juventus, le ultimissime sul tedesco In […]