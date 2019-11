“È ufficiale!” Rosy Abate | la comunicazione arriva da Mediaset

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 10 novembre 2019) La notizia era nell’aria ma mancava ancora l’ufficialità chedirettamente dalla Taodue, la società che produce la fiction per. La terza stagione disi farà. La regina di Palermo è apparsa su breve clip nella quale viene comunicato il ritorno del personaggio interpretato da Giulia Michelini. Nel filmato si vede il creatore della serie, Pietro Valsecchi, che scrive su una lavagnetta il nome della famosa Regina di Palermo. Di più non è possibile scorgere ma una voce fuori dal campo annuncia importanti novità in arrivo. Dunque continuano le avventure dinonostante le recenti dichiarazioni della Michelini. Ospite di Verissimo l’attrice si era detta pronta a dire addio al suo personaggio più celebre ma a quanto pare c’è stato un ripensamento o quanto meno si è raggiunto un accordo con la produzione.Al momento non si hanno anticipazioni ufficiali sulle nuove ...

