Atp Finals 2019 | il programma di oggi 10 novembre | orari | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) Si comincia., a partire dalle ore 15.00, iniziano le ATPdi Londra di tennis. Il Masters di fine anno entra in scena alla O2 Arena con i match del Gruppo Borg, di cui fanno parte Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem e il nostro Matteo Berrrettini. Il romano, con le unghie e con i denti, si è conquistato la qualificazione a questo evento e ora dovrà concentrarsi al meglio per esprimere il suo tennis contro Djokovic (ore 15.00). A seguire sarà la volta del “Maestro” svizzero che affronterà l’austriaco, in un’altra sfida altamente spettacolare (ore 21.00). Atp, ildi(10):, tv eLa prima giornata delle ATPdi tennis a Londra andrà in onda su Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Arena e su Sky Sport Uno. Vi sarà la copertura insu Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà ...

Eurosport_IT : Rimonta, va in finale, dedica la vittoria al suo allenatore Riccardo Piatti nel giorno del suo compleanno: Jannik… - Eurosport_IT : @nextgenfinals Il 18enne azzurro supera il numero 18 del mondo de Minaur in finale in tre set (4-2 4-1 4-2). CHE SP… - Agenzia_Italia : = #Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals e sogna un posto tra i 'grandi' del #tennis = -