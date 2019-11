La vera ragione per cui sei ancora single? Forse sei tu

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) Seida anni e da anni ti fai domande sull’altro e sul fato. Sei arrivato perfino a pensare che il Dio dell’amore non esista, se non sotto forma di ragazzino bruttarello nel cartone animato Pollon. Ma, sii sincero, tendi a preoccuparti molto del fatto che il partner non sia convinto della relazione? O, invece, ti disturba pensare di legarti ad un’altra persona e ti innervosisci quando una relazione si fa seria? Ecco: allora il problema sei tu (o meglio, è tuo), si chiama “stile di attaccamento” e viene da lontano.I legami che viviamo durante l’infanzia, infatti, influenzano le relazioni che avremo da adulti: lo sostiene la “Teoria dell’Attaccamento”, elaborata dallo psicologo John Bowlby nel 1958. Il ricercatore affermò che ognuno di noi ha una naturale propensione a creare legami fin dalla nascita e che ogni ...

