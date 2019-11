Traffico Roma del 08-11-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 8 NOVEMBREORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO DISAGI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. DALLE 9:00 ALLE 13:00 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA: IN PIAZZALE DEI PARTIGIANI, ZONA PIRAMIDE, E A TRASTEVERE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. È POSSIBILI CHE IL DOPPIO SIT-IN SI TRASPORMI IN CORTEO, DA PIRAMIDE VERSO TRASTEVERE PASSANDO PER VIA MARMORATA E PONTE SUBLICIO. IN TAL CASO OLTRE ALLE CHIUSURE ALSARANNO LIMITATE O DEVIATE DIVERSE ...

