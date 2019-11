Gruppo Jindal: ex Ilva non ci interessa

Dopo il passo indietro di ArcelorMittal riguardo l'exdi Taranto, ilindianonega un proprio interesse nella questione. In un tweet, il"smentisce con forza" le voci secondo cui "Jondal Steel & Power potrebbe rinnovare il suo interesse per l'acciaieria di Taranto". Intanto i commissari dello stabilimento chiederanno una proroga del termine per l'adeguamento dell'altoforno 2. Sequestrato dopo un incidente mortale nel 2015, AFO2 deve essere messo a norma di sicurezza entro il 13 dicembre.(Di venerdì 8 novembre 2019)