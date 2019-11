Ex Ilva | Taranto | attesa davanti a fabbrica | Conte incontrerà consiglio di fabbrica

Ex Ilva - quando l’ad di ArcelorMittal criticava ArcelorMittal : “Taranto per loro è una solo una filiale dell’impero. Quanti dubbi sulla gara” : Lucia Morselli aveva capito tutto molto tempo fa. Lo scorso anno profetizzò che Taranto, per ArcelorMittal, sarebbe stata “una delle tante filiali di un impero che ha il suo centro altrove”. Insomma, sacrificabile all’occasione come sta avvenendo 16 mesi dopo. Chissà cosa ne pensa ora la manager 63enne dei piani del colosso dell’acciaio con sede in Lussemburgo. Perché quelle frasi le pronunciò quando era al vertice di ...

Ilva - Conte vola a Taranto. Di Maio : costringere Mittal a restare. Jindal si sfila. Scioperi in corso : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori. Il premier è atteso nel...

ArcelorMittal - a Taranto sciopero di 24 ore nell’impianto dell’ex Ilva : Dalle ore 7 della mattina di venerdì 8 novembre, è scattato uno sciopero di 24 ore indetto da Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. La protesta dei sindacati contro l'annunciato disimpegno della multinazionale anglo-indiana, che ha avviato la procedura di retrocessione dei rami d’azienda, non ha trovato il sostegno del sindacato Usb mentre nello stabilimento ArcelorMittal ...

Ilva - Conte nel pomeriggio a Taranto. Di Maio : costringere Mittal a restare. Jindal si sfila. Scioperi in corso : Ex Ilva, sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal che nega attenzione per gli asset dello stabilimento di Taranto dopo la ritirata di ArcelorMittal....

Sull’Ilva si continua a dimenticare la vera priorità - salvare Taranto : Tutti gli stabilimenti italiani dell’ex Ilva sono in sciopero per 24 ore. Il Gruppo ArcelorMittal qualche giorno fa ha annunciato di voler lasciare le acciaierie, a causa della revoca governativa del cosiddetto scudo penale. All’orizzonte si profilano 50mila potenziali licenziamenti tra fabbrica e indotto e una perdita dell’1,2% del Pil, secondo le proiezioni di Svimez. Questo perché se ArcelorMittal dovesse andarsene, non sembrerebbero esserci ...

Ex Ilva : sindaco Taranto - ‘non ci stracciamo vesti se ArcelorMittal minaccia di andar via’ : Taranto, 7 nov. (Adnkronos) – “Vogliamo approfittare di questa crisi, che potrebbe cambiare per sempre lo scenario socio-economico nazionale e non solo, per ridiscutere l’intera governance e le priorità di quello stabilimento. Vogliamo che sia restituita centralità e dignità all’uomo e alla comunità locale, prima che al profitto e al pil. Non ci stracciamo, dunque, le vesti se ArcelorMittal minaccia di ...

Ilva. A Denti Stretti : su Rai2 un docu-film sul dramma ambientale di Taranto : Ilva, Taranto Nelle ore cruciali per il futuro dell’Ilva e dei suoi lavoratori (“Mittal chiede 5000 esuberi, è inaccettabile” ha denunciato ieri il premier Conte), Rai2 programma un docu-film che racconta l’impianto siderurgico e la città che lo ospita, Taranto, da un punto di vista differente: quello dell’impatto ambientale e della salute pubblica messa a repentaglio. “Ilva. A Denti Stretti” è il titolo ...

**Ex Ilva : Delrio - ‘Taranto è futuro questo governo’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Taranto è il futuro di questo governo. questo governo deve giocare tutto su Taranto”. Lo ha detto in aula alla Camera il capogruppo Pd, Graziano Delrio. L'articolo **Ex Ilva: Delrio, ‘Taranto è futuro questo governo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ilva - Conte convoca i sindacati. Incontro a Taranto tra magistrati e azienda. Arcelor : “Priorità è taglio dei costi - mercato difficile” : Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il ...

Ilva - tre ore di vertice a palazzo Chigi. ArcelorMittal attiva ritiro da Taranto - I sindacati si dividono sullo sciopero : Fiato sospeso e bocche cucite sulla trattativa tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Il tavolo a palazzo Chigi si è chiuso dopo circa tre ore ma nessuno dei membri del governo o...

Il sindacato FIM CISL ha indetto uno sciopero degli operai dell’ex Ilva di Taranto a partire dalle 15 di mercoledì : A partire dalle 15 di oggi ci sarà uno sciopero degli operai dell’ex stabilimento ILVA di Taranto, indetto per ora da un solo sindacato FIM CISL (Federazione Italiana Metalmeccanici). Lo ha annunciato questa mattina il segretario generale Marco Bentivogli a

Ex-Ilva - un’altra Taranto è possibile. L’Italia deve diventare il Paese che oggi non è : E se avessimo ragione noi, i Verdi, un piccolo partito che da anni chiede la conversione dell’ex Ilva circondato da un mare d’indifferenza e ostilità? E se avesse ragione Angelo Bonelli che si batte da tempo per trasformare la fabbrica della morte e mettere in campo un percorso di riconversione ecologica? E se avessero ragione tutti quelli, e noi tra quelli, che predicano che tra la borsa e la vita si debba scegliere la vita? Un altro tipo di ...

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...