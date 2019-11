Pillole d’Asia tra pregiudizi e perversioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Storie della farfalla, di William T. Vollmann (traduzione di Cristiana Mennella; Minimum Fax), è un romanzo brutale, scomodo, onesto e coraggioso nel descrivere le patologiche e patetichemaschili nel protagonista, un narratore interno che batte, in violenza verbale e caratterizzazione psicologica, il Michael di Piattaforma di Michel Houellebecq. Siamo all’inizio degli anni Novanta, al termine della guerra cambogiano-vietnamita. Un giornalista e un fotografo americani partono per un servizio in Cambogia per documentare il Paese asiatico devastato dalle follie dei Khmer Rossi. Sono stipendiati da una rivista, ma il loro obiettivo è, in realtà, di immergersi nel mondo del turismo sessuale. Prima a Bangkok poi a Phnom Penh i due si lasciano andare a un infinito mercanteggiare per possedere, per qualche ora, giovani prostitute, spesso improvvisate, immergendosi sempre più ...

