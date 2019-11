Google Pixel | Pixel 2 | Pixel 3 e Pixel 3a in vendita su Amazon Italia ufficialmente

Su Google Pixel 4 con root è possibile alzare il livello di luminosità massima del display : Pare che ci sia un modo per alzare il livello di luminosità di Google Pixel 4: si tratta della High Brightness Mode, opzione che richiede il root del dispositivo L'articolo Su Google Pixel 4 con root è possibile alzare il livello di luminosità massima del display proviene da TuttoAndroid.

Chi l'ha detto che i nuovi Google Pixel 4 non sono in grado di scattare foto con zoom 16x? : Una mod della Google fotocamera installata sui nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL permette di scattare foto con zoom 16x

Non siete soddisfatti del Motion Sense del vostro nuovo Google Pixel 4? Ecco come rimapparne le gesture! : Con l'aiuto del root, di Tasker e della comunità del modding potete ora rimappare a piacimento le Motion Gesture dei vostri Google Pixel 4.

Google Fotocamera 7.2 porta l'Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale : Google Fotocamera 7.2 porta le novità dei Pixel 4, anche l'Astrofotografia, sui Pixel, Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a in modo ufficiale: eccovi il download!

Google conferma un ultimo aggiornamento per Pixel e Pixel XL : Google coglierà l'occasione del periodo natalizio per fare un regalo ai possessori di Google Pixel e di Google Pixel XL rilasciando un altro aggiornamento software per i loro smartphone.

Ecco come deossigenare il vostro OnePlus e renderlo un po' più simile ai Google Pixel : Out of Oxygen è un tema applicabile tramite Substratum sui OnePlus con Android 9 e 10: renderà l'interfaccia grafica praticamente identica a quella dei Google Pixel.

Ecco quali sono i problemi del Google Pixel 4 XL per JerryRigEverything : Scopriamo come se l'è cavata il Google Pixel 4 XL nei classici test di durevolezza di JerryRigEverything

Volete attivare le Regole di Android 10? Ecco come fare nei Google Pixel : Ecco una breve guida per attivare le Regole di Android 10 su un Google Pixel rootato

Google mette fine agli update dei Pixel e migliora i Pixel 4 con novità specifiche : Il rilascio delle patch di sicurezza di novembre, già in corso, porta con sé due novità particolari per gli smartphone Google Pixel, nello specifico per gli ultimi e per i primi modelli.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di novembre : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a novembre 2019 per i suoi dispositivi Pixel.

Adesso potete finalmente registrare gli istanti migliori di un video con i vostri Google Pixel 4 : La funzione Top Shot è finalmente disponibile sui nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Nei Google Pixel 4 il supporto all'uscita video via cavo è presente eccome : I Google Pixel 4 non supportano l'uscita video cablata ma è stata scoperta una cosa interessante al riguardo: tale feature è disabilitata nel software

Google Foto aggiunge novità per i Google Pixel 4 e una nuova organizzazione degli album : I Google Pixel 4 e Pixel 4 XL possono contare su una comoda funzionalità che consente agli utenti di "esportare immagini" da qualsiasi video registrato

Ecco come fare il root dei Google Pixel 4 grazie con Magisk : grazie a questa guida riuscirete ad installare Magisk e ad eseguire il root sul vostro Google Pixel 4 o Pixel 4 XL in un batter d'occhio, ma non sarà tutto rose e fiori.