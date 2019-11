OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano per sistemare un po’ di problemi

Due punti deboli per OnePlus 6 sulla batteria post aggiornamento OxygenOS 9.0.9 : Bisogna analizzare più da vicino, ad aprile, la situazione che si è venuta a configurare per tutti coloro che si ritrovano con un OnePlus 6 qui in Italia. A distanza di un anno e mezzo dal suo esordio sul mercato, per scheda tecnica lo smartphone Android è ancora uno dei migliori in circolazione, e questo la dice lunga sull'ottimo lavoro che è stato portato avanti dal team. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da evidenziare allo stato attuale, non ...

Ecco come deossigenare il vostro OnePlus e renderlo un po' più simile ai Google Pixel : Out of Oxygen è un tema applicabile tramite Substratum sui OnePlus con Android 9 e 10: renderà l'interfaccia grafica praticamente identica a quella dei Google Pixel.

Ci vuole un vero campione dello scatto per acquistare il OnePlus 7T Pro McLaren Edition : OnePlus ha finalmente svelato la data ed il prezzo di uscita del nuovo 7T Pro McLaren Edition

Il primo smartwatch di OnePlus potrebbe debuttare al fianco di OnePlus 8 : Lo sviluppo commerciale di OnePlus ha portato alla commercializzazione di altri prodotti oltre agli apprezzati smartphone, come cuffie wireless e smart TV, e ora il brand si stia preparando a lanciare anche il suo primo smartwatch.

OnePlus 6 e 6T ricevono OxygenOS 10 con Android 10 - intanto OnePlus 7T Pro torna ad aggiornarsi : È partito il roll out della OxygenOS 10 stabile con base Android 10 per OnePlus 6 e 6T e di un nuovo piccolo update per il più recente OnePlus 7T Pro.

Ecco come attivare e rendere più bella la modalità desktop di Android 10 sui OnePlus 7 e su Essential Phone : I possessori di OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Essential Phone e probabilmente anche di altri smartPhone possono utilizzare questa guida per installare e migliorare la modalità desktop nascosta di Android 10: le notizie non suono buone invece per i possessori di Google Pixel 4.

Pete Lau ci spiega perché OnePlus continuerà con la strategia del doppio smartphone : Nel corso di una intervista rilasciata a India Times qualche giorno fa, il CEO di OnePlus Pete Lau ha spiegato i motivi che hanno potato la compagnia a presentare due smartphone contemporaneamente.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano in beta con un mucchio di novità : OnePlus comunica la disponibilità di un nuovo aggiornamento beta per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, i suoi ormai ex-top di gamma, contraddistinto dalla versione Open beta 4.

OnePlus 8 e 8 Pro previsti per il Q2 2020 con specifiche al top : A pochi giorni dal lancio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, è già ora di parlare di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dalla Cina su SoC e connettività 5G.

Non vi piacerà sapere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G : OnePlus conferma che Android 10 sul OnePlus 7 Pro 5G arriverà non prima del Q1 del 2020

Debutto vicino per il Cushion Bumper Case - nuovo accessorio (molto protettivo) di OnePlus 7T : Se si vuole proteggere OnePlus 7T con un accessorio originale, ad oggi le possibilità sono limitate alle classiche cover che OnePlus ha sempre offerto

Fermatevi un attimo ad ammirare la bellezza del nuovo OnePlus 8 in questo video : Un interessante concept video basato su render ufficiali mostra come saranno i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

OnePlus 7T Pro è già scontato da MediaWorld con gli X-Days - ed è in buona compagnia : MediaWorld lancia le nuove offerte degli X-Days, che saranno valide solo online fino al 3 novembre con consegna standard gratuita: scopriamo insieme tutti gli sconti riguardanti smartphone, tablet Android e wearable.

OnePlus Launcher 4.1 è in roll out da oggi con alcune attese novità : OnePlus Launcher 4.1 è stato rilasciato ufficialmente, con due importanti novità che faranno felici gli utenti sportivi e che amano la personalizzazione.